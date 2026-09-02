دستگیری ۳ حفار غیرمجاز در ارتفاعات بندپی شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، میثم اکبری ظهر چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگاران اظهار کرد: در راستای اجرای طرح مقابله با سوداگران میراث فرهنگی و پیشگیری از حفاری‌های غیرمجاز، سه نفر از افرادی که در ارتفاعات بالادست بخش بندپی شرقی اقدام به حفاری غیرمجاز می‌کردند، در یک عملیات مشترک توسط نیروی انتظامی بخش و ضابطین قضایی سپاه حوزه حضرت امیر(ع) شناسایی و دستگیر شدند.

وی با تأکید بر ضرورت صیانت از میراث فرهنگی و آثار تاریخی، افزود: حفاظت از میراث فرهنگی و جلوگیری از تعرض و تخریب آثار و محوطه‌های تاریخی، نیازمند همکاری و مشارکت جدی دستگاه‌های مسئول و مردم است.

رئیس حوزه قضایی بخش بندپی شرقی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در زمینه حفاری غیرمجاز، موضوع را در اسرع وقت به مراجع مسئول اطلاع دهند.

اکبری تأکید کرد: اقدامات انتظامی و قضایی برای شناسایی و برخورد قانونی با افرادی که به میراث فرهنگی تعرض می‌کنند، با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط به‌صورت مستمر ادامه خواهد داشت.