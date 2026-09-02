به گزارش خبرنگار مهر، رضا کرمی، بعد از ظهر چهارشنبه، در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: جمعی از دوستداران طبیعت در جریان حضور در ارتفاعات البرز مرکزی موفق به مشاهده و تصویربرداری از یک قلاده خرس قهوه‌ای شدند.

وی افزود: تصاویر ثبت‌شده برای بررسی و مستندسازی در اختیار اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان قرار گرفته است.

کرمی با اشاره به اهمیت این مشاهده در زیستگاه‌های طبیعی منطقه بیان کرد: ثبت حضور گونه‌های حیات‌وحش، ضرورت حفاظت از زیستگاه‌ها و تداوم پایش مناطق کوهستانی شهرستان را بیش از پیش نشان می‌دهد.

سرپرست اداره حفاظت محیط‌زیست شمیرانات از کوهنوردان و طبیعت‌گردان خواست در صورت مشاهده خرس قهوه‌ای یا سایر گونه‌های حیات‌وحش، از نزدیک‌شدن، تعقیب یا تحریک حیوان خودداری کنند و ضمن حفظ فاصله ایمن، موضوع را به محیط‌زیست اطلاع دهند.

وی خاطرنشان کرد: گزارش مشاهدات حیات‌وحش از سوی شهروندان و دوستداران طبیعت، به پایش گونه‌ها، شناسایی زیستگاه‌های مورد استفاده و تقویت اقدامات حفاظتی کمک می‌کند.