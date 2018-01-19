بیمه سفروسلامت برای گردشگران چینی/ ایجاد جاذبه گردشگری با فیلم

به گزارش خبرنگار مهر، اولین همایش بین المللی چشم انداز توسعه روابط ایران و چین با محوریت گردشگری و تجارت از صبح تا عصر روز ۲۸ دی ماه در هتل لاله تهران به همت سفارت جمهوری خلق چین و انجمن دوستی ایران و چین برگزار شد.

در این برنامه فریدون وردی‌نژاد سفیر اسبق ایران در چین گفت: در این همایش به نکاتی از جمله بیمه سلامت و سفر چینی‌ها به ایران پرداخته شده است. پیشنهادات ارائه شده این است که زمانی که گردشگران چینی وارد ایران می شوند در هنگام ارائه ویزا به آنها یک شماره تلفن نیز داده شود تا هر زمان مشکلی پیدا کردند بتوانند با آن شماره تماس بگیرند و کسی که پشت خط است بتواند با زبان مسط چینی متوجه مشکل آن گردشگر شود و خدمات لازم را به او در اسرع وقت ارائه کند. زمینه این اقدام و بیمه سلامت آنها بین یکی از بیمه های ایران و اتاق بازرگانی، وزارت خارجه برای هماهنگی بیشتر در دستور کار است.

وی گفت: این اقدام باید برای کسانی که در ایران اقامت دارند فراهم شود همچنین باید به موضوع خدمات غذا بر اساس سلیقه چینی ها و برای گردشگران ایرانی که به چین سفر می کنند توجه شود. چرا که برای ایرانی ها و چینی ها غذا یک معضل است.

وردی نژاد بیان کرد: هتل های ایران که به خصوص به چینی ها خدمات می دهد باید بتواند غذای چینی در رستوران های خود ارائه کنند. در این همایش همچنین وجود زمینه لازم برای طراحی و ساخت و اداره هتل در جهت تقویت گردشگری و حمایت از راهنمایان و تورها مورد تاکید قرار گرفته است. استفاده دو کشور از ایده ها و ظرفیت جاده دو کشور بسیار مهم بوده است و برای تقویت پیوندهای اقتصادی دو کشور باید به ساخت و ساز راه، جاده، ریل، رفت و آمد ارائه تسهیلات و امکانات توریستی در مسیر جاده ابریشم توجه کرد.

پس از آنکه وردی نژاد توضیحاتی درباره نکات مطرح شده در این همایش ارائه کرد، علمایی از اساتید و پژوهشگران روابط ایران و چین در پنل دوم همایش سخنرانی کرد و گفت: در چین هر چیزی ۱۰ برابر سرعت دارد. بیش از ۴۵ درصد مردم پکن از طبقه متوسط به بالا و درآمد دو هزار دلاری در ماه برخوردار هستند جمعیت متوسط چین بیشتر از کل جمعیت آمریکاست پس مهم است نگرش مان را نسبت به چین اصلاح کنیم. در حوزه سیاست هم چینی ها نوآوری داشته اند. چین کشوری است که سیستم متفاوتی با غرب دارد اما کارآمد است. در سال ۱۹۹۰ حدود ۸۵ درصد جمعیت مردم کشور چین در روستاها زندگی می کردند اما این آمار در سال ۲۰۱۲ به ۵۲ درصد زندگی شهری تبدیل شد.

وی گفت: چین در حال تحول است، در حوزه گردشگری نیز همین طور است. در سال ۲۰۱۶ حدود ۱۳۵ میلیون گردشگر چینی سفر خارجی داشتند در حالی که در سال ۲۰۰۰ این تعداد تنها ۸۳ میلیون نفر بوده است. از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۷ میزان سفر گردشگران چینی دو برابر شده است. این آمار در آینده نزدیک به ۲۰۰ میلیون سفر نیز می رسد. گردشگران چینی در سال گذشته ۲۶۱.۱ میلیارد دلار در خارج از کشور هزینه کردند این میزان هزینه دو برابر استاندارد بین المللی است یعنی یک چینی دو برابر گردشگران آمریکایی و آلمانی در کشورهای دیگر هزینه می کنند. اکنون به گفته مسئولان ما توانایی جذب سه میلیون گردشگر دیگر در کشور را داریم و می توانیم روی این بازار سرمایه گذاری کنیم.

علمایی ادامه داد: در بررسی های انجام شده کارشناسان به این نتیجه رسیده اند که چینی ها به طبیعت گردی تمایل دارند در حالی که تا ۵ سال پیش آنها به کشورهای اروپا و توسعه یافته می رفتند اما اکنون ذائقه آنها تغییر کرده و این تغییر ذائقه فرصت خوبی را برای ایران ایجاد می کند که آنها را جذب کند.

وی گفت: یکی از مقاصد مهم سفر چینی ها کازابلانکا است این شهر در کشور مراکش برای آن انتخاب شده که آنها فیلم کازابلانکا را زیاد دیده اند و باعث شده این شهر یکی از مقاصد مهم گردشگری آنها شود. ما در ایران فیلمسازان خوبی داریم که می توانیم تصویر ذهنی برای آنها ایجاد کرده و تحت تاثیرشان قرار دهیم و در حوزه جذبشان از این طریق موفق شویم.

این پژوهشگر گفت: درست است که غذای چینی بسیار مهم است اما باید بدانیم آنها اهل تشریفات هستند ولی ما هنوز نتوانسته ایم تشریفات لازم را در اختیار آنها قرار دهیم. هنوز تورگردانان ما چینی ها را خارجی نمی دانند.

وی گفت: ترجیح چینی ها بر این است که وقتی به یک سفر خارجی می روند همزمان از چند کشور بازدید کنند، اکنون ۴۰۰ هزار توریست چینی به ترکیه می رود ما می توانیم طوری برای آنها برنامه ریزی کنیم که این تعداد به ایران نیز بیاید. دلیل کار آنها این است که سفر به خارج از کشور برای آنها از سفرهای داخلی ارزان تر تمام می شود.