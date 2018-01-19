گرد و غبار در دهلران به ۱۵ برابر حد مجاز رسید

علیرضا نصوری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: غلظت ریزگردها در شهرستان دهلران به بیش از دو هزار و ۲۷۴ میکروگرم برمترمکعب یعنی ۱۵ برابر حد مجاز رسیده است.

وی بیان داشت: در حالی که حد مجاز ریزگردها باید حدود ۱۵۰ میکروگرم باشد، این مقدار در دهلران به بیش از دو هزارو ۲۷۴ میکروگرم رسیده است.

ستاد بحران در شهرستان در حالت آماده باش

فرماندار شهرستان دهلران از گرد و غبار شدید در این شهرستان خبر داد و گفت: ستاد بحران در شهرستان به حالت آماده باش درآمده است.

سید حسینعلی موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از صبح امروز گرد و غبار بسیار شدیدی همراه با وزش باد شهرستان دهلران را در برگرفته است.

وی بیان داشت: در حال حاضر دستگاه های اجرایی شهرستان برای مقابله با حوادث احتمالی از آمادگی کامل برخوردار هستند.

موسوی بیان داشت: در صورت تداوم گرد و غبار در خصوص تعطیلی مدارس با هماهنگی ستاد بحران استان تصمیم گیری و از طریق رسانه های رسمی موضوع اطلاع رسانی خواهد شد.

موسوی بیان داشت: خوشبختانه تاکنون بر اثر وزش تند باد و گرد و غبار اتفاق خاصی در شهرستان نیفتاده است.

بارش باران در راه است

رئیس اداره هواشناسی شهرستان دهلران گفت: سرعت وزش باد طبق داده های هواشناسی ۵۴ کیلومتر در ساعت است.

محمد پاریاب در گفتگو با مهر بیان داشت: دید افقی در شهرستان ۳۰۰ متر است و پیش بینی می شود که تا پایان امشب این توده گرد و غبار از شهرستان خارج شود.

وی افزود: طبق داده های هواشناسی توده باران زایی امشب در شهرستان فعال خواهد شد و این توده تا فردا بعدازظهر به تدریج از شهرستان خارج خواهد شد.

کاهش ۵۰ درصدی بارندگی در دهلران

پاریاب اظهار داشت: متاسفانه امسال شاهد کاهش ۵۰ درصدی بارندگی نسبت به سال های گذشته بودیم که این شرایط سبب شده شدت گرد و غبار بیشتر شود.

رئیس اداره هواشناسی شهرستان دهلران گفت: میزان بارندگی ثبت شده سال زراعی جاری ۵۴ میلیمتر بوده است و طبق داده های هواشناسی بهمن ماه و اسفند شاهد بارندگی مناسبی در سطح شهرستان خواهیم بود.