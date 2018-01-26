شورای نگهبان به تبصره هدفمندی ایراد خواهد گرفت

رسول خضری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به فراز و فرود بررسی لایحه بودجه ۱۳۹۷ در کمیسیون تلفیق و آنچه در نهایت به دست آمد، اظهار داشت: کمیسیون تلفیق با ۴۸ درصد رأی منفی و ۵۲ درصد رأی مثبت و با اختلاف یک رأی، کلیات لایحه بودجه ۹۷ را به تصویب رساند. در تاریخ بررسی بودجه این موضوع بی سابقه بود.

نماینده مردم سردشت تصریح کرد: در صحن علنی مجلس نیز مخالفت های جدی با کلیات لایحه بودجه خواهد شد و امکان عدم تصویب آن نیز وجود دارد.

خضری گفت: علی رغم تلاش جدی برای عدم تصویب کلیات لایحه بودجه ۹۷ در کمیسیون تلفیق، کلیات این لایحه به تصویب رسید. اعضای کمیسیون از سه جهت با کلیات لایحه مخالفت کردند، هدفمندی یارانه ها، افزایش قیمت حامل های انرژی و افزایش نرخ عوارض خروج از کشور.

وی افزود: هیچ جای دنیا هموطنان خود را بابت خروج از کشور جریمه نمی کنند؛ اندیشمندان و بزرگان علم اقتصاد در دنیا راهکارهای بودجه ای ما را قبول ندارند. هیچ جای دنیا با گرانی شغل ایجاد نمی کنند. زیرا گرانی موجب می شود صنایع کوچک و متوسط شکست بخورد و در واقع به جای اینکه شغل ایجاد کنیم اشتغال را از بین می بریم. عملاً دولت به بیراهه می رود.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه خاطرنشان کرد: دولت اطلاعات آماری گسترده ای برای حذف هدفمندی یارانه ها ندارد و کورکورانه تیری در تاریکی رها می کند. این خیلی بد است که دولت به صورت شانسی در مورد مردم تصمیم گیری می کند.

وی در خصوص بررسی دارایی افراد برای حذف یارانه ها اظهار داشت: دسترسی به حساب های شخصی افراد، موضوعی محرمانه است که باید با موافقت قوه قضائیه صورت گیرد لذا این تبصره از لایحه بودجه مورد مخالفت شورای نگهبان قرار خواهد گرفت و به مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد رفت.

خضری تأکید کرد: کارمندان کمیته امداد و سازمان بهزیستی ۴۰ درصد بقیه کارکنان دولت حقوق می گیرند؛ چرا باید کسی که در بهزیستی با معلول سر و کار دارد حقوقش پائین‌تر از همتراز خودش در اداره دیگر باشد؟ این اقدام برخلاف عدالت است.