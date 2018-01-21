لایحه تبدیل مهران به منطقه آزاد با جدیت دنبال می شود

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی عصر شنبه در نشست اعضای شورای اداری اظهار کرد: قرار است تبدیل ۸ منطقه جدید به فهرست مناطق آزاد کشور بزودی در مجلس بررسی شود که باید با همراهی مجمع نمایندگان رایزنی در این زمینه را دنبال کنیم.

وی افزود: این لایحه بطور تجمیعی است و اگر هر کدام از این مناطق رای نیاورد سایر مناطق را مورد موافقت قرار نمی گیرند.

استاندار ایلام با توجه به شرایط مهران از نظر بازرگانی و همچنین مقوله تردد زائران تبدیل این منطقه به منطقه آزاد را دارای مزیت دانست و ابراز امیدواری کرد شاهد تصویب آن در مجلس باشیم.

سلیمانی دشتکی گفت: تردد زائران اربعین از مهران از بعد ارزشی و دینی بسیار ازرزشمند است ولی باید استان از مزایای اقتصادی آن نیز منتفع شود.

بازگشایی مرز چیلات در دهلران در دستور کار

وی اضافه کرد: امیدواریم با تکمیل زیرساخت ها بویژه از نظر راه های ارتباطی در سال های آینده شاهد درآمدزایی ان برای استان نیز باشیم.

استاندار ایلام همچنین بازگشایی مرز چیلات در دهلران را نیز از برنامه های استان برشمرد و گفت: ۷۰ میلیارد ریال اعتبار از محل اعتبارات استانی و وزارت ارتباطات برای تبدیل این مرز به گذر مرزی و ایجاد زیرساخت‌های آن اختصاص داده شده است.

سلیمانی دشتکی ظرفیت های استان در حوزه کشاورزی را قابل توجه عنوان کرد و افزود: با موافقت رهبری معظم انقلاب ۱۰ میلیارد دلار برای اجرای طرح سامانه گرمسیری اختصاص یافته که می تواند جهش بزرگی را در کشورزی استان ایجاد کند.