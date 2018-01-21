به گزارش خبرنگار مهر، براساس اعلام بانک مرکزی نرخ هر دلار آمریکا برای امروز (یکشنبه اول بهمن ماه) بدون تغییر نسبت به روز گذشته ۳۶ هزار و ۶۳۹ ریال قیمت خورد. همچنین هر پوند انگلیس بدون تغییر نسبت به روز شنبه ۵۰ هزار و ۷۶۷ و هر یورو ۴۴ هزار و ۷۸۰ ریال ارزشگذاری شد.

براین اساس هر فرانک سوییس ۳۸ هزار و ۴۴ ریال، کرون سوئد ۴ هزار و ۵۴۰ ریال، کرون نروژ ۴ هزار و ۶۵۹ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۱۸ ریال، روپیه هند ۵۷۴ ریال، درهم امارات متحده عربی ۹ هزار و ۹۷۷ ریال، دینار کویت ۱۲۱ هزار و ۷۵۵ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۳۳ هزار و ۱۱۳ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۳ هزار و ۱۰۵ ریال، دلار هنگ کنگ ۴ هزار و ۶۸۸ ریال، ریال عمان ۹۵ هزار و ۲۹۱ ریال و دلار کانادا ۲۹ هزار و ۳۳۵ ریال قیمت خورد.

همچنین نرخ راند آفریقای جنوبی ۳ هزار و ۴ ریال، لیر ترکیه ۹ هزار و ۶۲۰ ریال، روبل روسیه ۶۴۸ ریال، ریال قطر ۱۰ هزار و ۶۶ ریال، یکصد دینار عراق ۳ هزار و ۹۳ ریال، لیر سوریه ۷۲ ریال، دلار استرالیا ۲۹ هزار و ۳۱۷ ریال، ریال سعودی ۹ هزار و ۷۷۱ ریال، دینار بحرین ۹۷ هزار و ۴۴۶ ریال، دلار سنگاپور ۲۷ هزار و ۷۳۸ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۳۸۱ ریال و یکصد روپیه نپال ۳۵ هزار و ۷۰۱ ریال تعیین شد.

نرخ یکصد درام ارمنستان ۷ هزار و ۶۰۳ ریال، دینار لیبی ۲۷ هزار و ۲۷۳ ریال، یوان چین ۵ هزار و ۷۲۶ ریال، یکصد بات تایلند ۱۱۴هزار و ۸۹۸ ریال، رینگیت مالزی ۹ هزار و ۳۰۴ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۳۴ هزار و ۳۳۳ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۱۱ هزار و ۲۸۱ ریال، افغانی افغانستان ۵۲۸ ریال، روبل جدید بلاروس ۱۸ هزار و ۹۹ ریال، منات آذربایجان ۲۱ هزار و ۵۵۲ ریال، سومونی تاجیکستان ۴ هزار و ۱۵۴ ریال و بولیوار جدید ونزوئلا ۳ هزار و ۶۶۹ ریال ارزشگذاری شد.