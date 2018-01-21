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۱ بهمن ۱۳۹۶، ۱۰:۲۰

براساس اعلام بانک مرکزی؛

نرخ ارز مبادله‌ای ثابت ماند/ هر دلار ۳۶۶۳۹ ریال

نرخ ارز مبادله‌ای ثابت ماند/ هر دلار ۳۶۶۳۹ ریال

بانک مرکزی نرخ تبادلی ۳۹ ارز را برای امروز اعلام کرد که براساس آن نرخ تمامی ارزها بدون تغییر نسبت به روز شنبه ثابت ماند.

به گزارش خبرنگار مهر، براساس اعلام بانک مرکزی نرخ هر دلار آمریکا برای امروز (یکشنبه اول بهمن ماه) بدون تغییر نسبت به روز گذشته ۳۶ هزار و ۶۳۹ ریال قیمت خورد. همچنین هر پوند انگلیس بدون تغییر نسبت به روز شنبه ۵۰ هزار و ۷۶۷ و هر یورو ۴۴ هزار و ۷۸۰ ریال ارزشگذاری شد.

براین اساس هر فرانک سوییس ۳۸ هزار و ۴۴ ریال، کرون سوئد ۴ هزار و ۵۴۰ ریال، کرون نروژ ۴ هزار و ۶۵۹ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۱۸ ریال، روپیه هند ۵۷۴ ریال، درهم امارات متحده عربی ۹ هزار و ۹۷۷ ریال، دینار کویت ۱۲۱ هزار و ۷۵۵ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۳۳ هزار و ۱۱۳ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۳ هزار و ۱۰۵ ریال، دلار هنگ کنگ ۴ هزار و ۶۸۸ ریال، ریال عمان ۹۵ هزار و ۲۹۱ ریال و دلار کانادا ۲۹ هزار و ۳۳۵ ریال قیمت خورد.

همچنین نرخ راند آفریقای جنوبی ۳ هزار و ۴ ریال، لیر ترکیه ۹ هزار و ۶۲۰ ریال، روبل روسیه ۶۴۸ ریال، ریال قطر ۱۰ هزار و ۶۶ ریال، یکصد دینار عراق ۳ هزار و ۹۳ ریال، لیر سوریه ۷۲ ریال، دلار استرالیا ۲۹ هزار و ۳۱۷ ریال، ریال سعودی ۹ هزار و ۷۷۱ ریال، دینار بحرین ۹۷ هزار و ۴۴۶ ریال، دلار سنگاپور ۲۷ هزار و ۷۳۸ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۳۸۱ ریال و یکصد روپیه نپال ۳۵ هزار و ۷۰۱ ریال تعیین شد.

نرخ یکصد درام ارمنستان ۷ هزار و ۶۰۳ ریال، دینار لیبی ۲۷ هزار و ۲۷۳ ریال، یوان چین ۵ هزار و ۷۲۶ ریال، یکصد بات تایلند ۱۱۴هزار و ۸۹۸ ریال، رینگیت مالزی ۹ هزار و ۳۰۴ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۳۴ هزار و ۳۳۳ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۱۱ هزار و ۲۸۱ ریال، افغانی افغانستان ۵۲۸ ریال، روبل جدید بلاروس ۱۸ هزار و ۹۹ ریال، منات آذربایجان ۲۱ هزار و ۵۵۲ ریال، سومونی تاجیکستان ۴ هزار و ۱۵۴ ریال و بولیوار جدید ونزوئلا ۳ هزار و ۶۶۹ ریال ارزشگذاری شد.

کد مطلب 4205541
فرشته رفیعی

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