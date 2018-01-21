  1. اقتصاد
  2. راه و مسکن
۱ بهمن ۱۳۹۶، ۱۰:۴۱

مراسم ختم شهدای سانچی برگزار شد

مراسم ختم شهدای سانچی برگزار شد

مراسم گرامیداشت و ختم ۳۲ تن از جان‌باختگان سانحه نفتکش سانچی با حضور رئیس دفتر رهبر انقلاب، رئیس جمهور، رئیس مجلس شورای اسلامی و تعدادی از مقامات در مدرسه عالی شهید مطهری برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم خانواده جان‌باختگان، رئیس دفتر رهبر انقلاب، رئیس جمهور، رئیس و تعدادی از نمایندگان مجلس، وزیرکار، وزیر علوم، وزیر کشور، وزیر اطلاعات، اعضای هیأت عامل و مدیران عامل شرکت ملی نفتکش ایران و سازمان بنادر و دریانوردی و مقامات ارشد سفارتخانه‌های چین، کره جنوبی، سنگاپور و ژاپن حضور داشتند.

در این مراسم پیام‌های درگذشت رهبر معظم انقلاب و رئیس‌جمهور و مراجع عظام تقلید قرائت شد.

گفتنی است نفتکش سانچی که حامل ۱۱۶ هزار تن میعانات گازی برای صادرات به کره جنوبی بود، در آب‌های چین دچار تصادم با کشتی فله‌بر چینی شد و پس از ۸ روز آتش‌سوزی به طور کامل غرق شد. از این کشتی تنها پیکر سه تن از جان‌باختگان یافته شد.

این خبر تکمیل می شود 

کد مطلب 4205595

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها