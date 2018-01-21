مراسم ختم شهدای سانچی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم خانواده جانباختگان، رئیس دفتر رهبر انقلاب، رئیس جمهور، رئیس و تعدادی از نمایندگان مجلس، وزیرکار، وزیر علوم، وزیر کشور، وزیر اطلاعات، اعضای هیأت عامل و مدیران عامل شرکت ملی نفتکش ایران و سازمان بنادر و دریانوردی و مقامات ارشد سفارتخانههای چین، کره جنوبی، سنگاپور و ژاپن حضور داشتند.
در این مراسم پیامهای درگذشت رهبر معظم انقلاب و رئیسجمهور و مراجع عظام تقلید قرائت شد.
گفتنی است نفتکش سانچی که حامل ۱۱۶ هزار تن میعانات گازی برای صادرات به کره جنوبی بود، در آبهای چین دچار تصادم با کشتی فلهبر چینی شد و پس از ۸ روز آتشسوزی به طور کامل غرق شد. از این کشتی تنها پیکر سه تن از جانباختگان یافته شد.
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