اجرای طرح توانمندسازی معلمان مقطع ابتدایی/ مدارس خاص آسیب هستند

به گزارش خبرنگار مهر، رضوان حکیم زاده عصر یکشنبه در گردهمایی مدیران منتخب مدارس ابتدایی استان بوشهر اظهار داشت: مدارس خاص باعث آسیب به نظام آموزشی است زیرا دانش آموزان با یک رقابت غیر تخصصی و استرس‌زا روبرو می‌شوند.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: کسانی که موفق به قبولی در این مدارس نمی‌شوند با یک برچسب ناگوار در ذهن خود تحصیل را ادامه می‌دهند.

وی تصریح کرد: یک جامعه خوب نیازمند افراد معمولی خوب است که با آموزش مناسب به یک شهروند مطلوب برای جامعه تبدیل شوند. برگزاری آزمون‌های چندگزینه‌ای و خارج از مدرسه‌ای مطلقا ممنوع است و مسئولان ستادی باید در این رابطه نظارت جدی بر مدارس داشته باشند.

بازگشت به تحصیل دانش‌آموزان بازمانده

حکیم‌زاده افزود: در دوره ابتدایی معلم رکن اصلی آموزش و تعلیم و تربیت است و معلمان ابتدایی کشور در سطح آموزشی بسیار توانمند هستند و نیازی به کتاب های کمک درسی حس نمی شود.

وی ادامه داد: تلاش یک معلم در دوران ابتدایی از یک استاد دانشگاه به دلیل ایجاد تغییرات آشکار آموزشی در کودکان بیشتر است که این تلاش در گروی انگیزه و علاقه این معلمان است.

حکیم‌زاده با بیان اینکه امروزه راهبران آموزشی متخصص‌ترین و پربازده‌ترین نیروی موجود در آموزش دوره ابتدایی هستند، اضافه کرد: به همت راهبران آموزشی ۳۰ هزار دانش آموز بازمانده از تحصیل به چرخه آموزش برگشتند که این نشان از راهبری و دلسوزی این گروه آموزشی است.

طرح جابرابن حیان تجاری نشود

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش هدف از جشنواره جابربن حیان را ایجاد خلاقیت برای دانش‌آموزان دوره ابتدایی بیان کرد و بیان کرد: این طرح نباید تجاری شود.

وی با تاکید بر آیات قرانی، رسالت معلم ابتدایی را رعایت اصولی مانند بخشش، رحمت، اهمیت به کار گروهی و پرهیز از رقابت برشمرد و بیان کرد: اگر ما چشم پوشی از خطای احتمالی دانش آموزان داشته باشیم، به مثابه انجام یک عمل قرآنی است.

حکیم‌زاده گفت: طرح جدید در معاونت ابتدایی نداریم و در حال حاضر در پی اصلاح و آسیب شناسی طرحهای موجود هستیم. تنها طرح کارامد در حال اجرا به صورت پایلوت در سه استان است که این طرح نیز برای توانمند سازی معلمان این دوره است.

در این گردهمایی روسا و مدیران شهرستان‌ها و مناطق و ۲۲۸ مدیر منتخب مدارس استان بوشهر حضور داشتند.