اتریش کمیسیون اروپا را مورد تعقیب قضایی قرار می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، در پی صدور مجوز از سوی کمیسیون اروپا به مجارستان برای توسعه رآکتور هسته ای «پکس» (Paks) در این کشور، دولت اتریش کمیسیون اروپا را تهدید به پیگیری قضایی کرد.

بر اساس این گزارش، سخنگوی وزارت پایداری اتریش امروز طی سخنانی با اعتراض به این اقدام کمیسیون اروپا صدور چنین مجوزی را علیه منافع ملی اتریش دانسته و از تعقیب قضایی وین علیه کمیسیون اروپا به دلیل صدور این مجوز خبر داد.

«الیزابت کاستینگر» گفت: کمک اروپا ( به مجارستان) تنها زمانی توجیه پذیر است که بر اساس منافع مشترک (دو کشور) باشد. از نظر ما انرژی هسته ای نه در زمره انرژی های پایدار در تامین انرژی به حساب می آید و نه پاسخی به تغییرات آب و هوایی (کره زمین) محسوب می شود.

وی همچنین در ادامه سخنان خود کمیسیون اروپا را تهدید به پیگیری قضایی کرده و تاکید کرد: ادله کافی برای تعقیب (کمیسیون اروپا) در دست داریم.

لازم به ذکر است اتحادیه اروپا مارس سال گذشته نیز مجوز ساخت دو رآکتور هسته ای جدید در سایت هسته ای پکز مجارستان با همکاری شرکت روس اتم روسیه صادر کرده بود.