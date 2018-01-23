خسارت های انتقال آب خزر به سمنان محاسبه نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، نغمه مبرقعه ای دانشیار پژوهکشده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی در نشست بررسی انتقال آب دریای مازندران به سمنان گفت: در این طرح قرار است هر ثانیه ۱۴ هزار لیتر آب از دریای خزر برداشته شود. ۷ هزار لیتر آن شیرین سازی شود و به سمنان بیاید و ۷ هزار لیتر باقی که بسیار بسیار شورتر شده است به دریای خزر که دریای بسته است و تبادل آبی کمی دارد برگردد.

مبرقعه ای افزود: قطعا این طرح منجر به شور شدن بیشتر آب دریای خزر می شود و زیستمندان دریا را دچار مشکل می کند.

وی گفت: نکته دوم مسیر انتقال است که از میان جنگل های هیرکانی عبور می کند. مسیری نزدیک به ۲۰۰ کیلومتر که قرار است آب را از ارتفاع منفی ۲۱ تا بالاتر از دو هزار متر با چندین ایستگاه پمپاژ جابجا کند. نیروی برقی که این کار نیاز دارد ۳۵۰ مگاوات است که معادل یک سوم برق نیروگاه اتمی بوشهر خواهد بود.

دانشیار پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی ادامه داد: قرار است برای شیرین کردن آب از آب شیرین کن های اوسموزی استفاده شود که مدام باید فیلترهای آن را عوض کرد و بنابراین پسماند بسیار زیادی تولید می کند.

وی با طرح این پرسش که این همه اثرات چه آورده ای برای ما دارد، گفت: این مقدار آب از طریق افزایش راندمان آبیاری قابل دسترس است. با تغییر سیستم آبیاری یک میلیون هکتار زمین کشاورزی از غرقابی به تحت فشار می توان همین میزان آب را تامین کرد. با سه هزار میلیارد تومان هزینه مالی می توان این کار را انجام داد. اگر امکان پذیر است که این آب را از محل تغییر الگوی کشت و آبیاری فراهم کنیم و اگر واقعا هدف این طرح تامین آب شرب است پس چرا باید این همه هزینه و اثرات اضافی را متقبل شویم؟

مبرقعه ای تصریح کرد: آیا واقعا محاسبه شده جنگلی که خراب می شود، اکوسیستمی که تغییر می کند و تنوع زیستی که آسیب می بیند چه میزان هزینه ایجاد می کند؟ آیا واقعا هزینه های خسارت محیط زیستی که به کشور وارد می شود انجام شده، قطعا انجام نشده و باید پرسید چطور چنین طرح عظیم ملی بدون برآورد این خسارت ها در دستور کار قرار گرفته است؟

وی در پایان تصریح کرد: طرحی در این اندازه به قدری هزینه و خسارت دارد که حتما باید خود مردم خواهان آن باشند. چنین طرح بزرگی در سطح ملی باید به همه‌پرسی گذاشته شود و تحلیل سود به هزینه آن هم انجام شود که ببینیم اصلا فوایدی برای ما دارد یا خیر.