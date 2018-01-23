به گزارش خبرنگار مهر، نمایش «چوب خشک» کاری از هنرمندان اداره کل هنرهای نمایشی رادیو درباره دو باجناق است که در حال دیدن یک مسابقه فوتبال هستند و با هم درباره بازی بحث می کنند.

بخشی از دیالوگ‌های این نمایش را در زیر می خوانید و می‌توانید نمایش را به طور کامل در فایل ضمیمه گوش کنید. همچنین مخاطبان می‌توانند برنامه‌های رادیو نمایش را روی موج اف ام ۱۰۷.۵ بشنوند.

*خب اینم امکانات لازم برای دیدن یک مسابقه فوتبال نفسگیر... چای... میوه... انواع و اقسام تنقلات... بیسکوییت در کنار باجناق عزیزم. فقط ببخشید تخمه گیرم نیومد. دیدن فوتبال هم یک نفره لطفی ندارد. شانس آوردیم اهل و عیال رفتن خرید حالا با خیال راحت می تونیم بازی و نگاه کنیم. وای چه می کنه این بازیکن شماره ۱۰ عجب گل بزنیه...

- البته که بازی هنوز شروع نشده باجناق عزیز.

*الان شروع میشه دیگه... فوتبال با صدای بلند میچسبه.... آااا... اینو ببین همین اول کار بازیکن ما خطا می کنه... آخه به این میشه گفت بازیکن؟ این تا ته بازی ۲۰ تا کارت زرد و قرمز نگیره من اسممو عوض می کنم.

- فکر کنم عمدی نبود.

*بابا... خطای آشکار بود... وای وای بازیکن شماره ۶ یک تنه داره میره جلو... این بازیکن با همین تکنیک میتونه ۱۰۰ نفر و دریبل کنه... حالا به دروازه نزدیک میشه...