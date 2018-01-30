گریه برای چهار مدل غذای دست نخورده!

به گزارش خبرنگار مهر، نمایش «کم و زیاد» درباره زوجی است که شب مهمان دارند و زن که چهار نوع غذا درست کرده و همه آنها باقی مانده است گریه می کند که با آنها چه کند.

بخشی از دیالوگ‌های این نمایش را در زیر می خوانید و می‌توانید نمایش را به طور کامل در فایل ضمیمه گوش کنید. همچنین مخاطبان می‌توانند برنامه‌های رادیو نمایش را روی موج اف ام ۱۰۷.۵ بشنوند.

*وای خدا اینجا چه خبره؟

- داری برای این همه ظرف نشُسته گریه می کنی؟

*نخیر دارم برای این همه غذای مونده گریه می کنم. ناسلامتی مهمونی شام بوده هیشکی دست به این غذاها نزده.

- آره.

*یه دفعه می گفتن می خوایم بیایم سک سک کنیم بریم دیگه.

*اولا که مهمونا آقاجون و مامان جونامون بودن.

- مگه اونا نباید غذا بخورن؟

*چرا ولی شما به جای اینکه برای چهار نفر غذا درست کنی برای ۱۵ نفر غذا درست کردی...