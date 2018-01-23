درخواست تعیین تکلیف خیابان ۱۷ شهریور

به گزارش خبرنگار مهر، احمد مسجدجامعی در جلسه علنی روز سه شنبه با اشاره به اینکه ایجاد پیاده راه ۱۷ شهریور مصوبه شورای شهر را نداشت، گفت: این پیاده راه موضوع مراجعات اهالی و کسبه محل بود تا آنجا که در شورای چهارم طی دوفوریت درخواست شد شهرداری طرح خود را برای ساماندهی این راسته بیاورد اما با گذشت دو سال از این مصوبه، هنوز این موضوع اجرایی نشده است.

مسجدجامعی با بیان اینکه این دوفوریت در ۴ اسفند ۹۴ در شورای چهارم به تصویب رسید و قرار بود تا فروردین ۹۵ طرح ساماندهی ۱۷ شهریور ارائه شود، گفت: هدف این دوفوریت دسترس پذیری خیابان ۱۷ شهریور برای ساکنان و واحدهای تجاری و رفع معضلات پیش آمده بود که هنوز هیچ اقدامی صورت نگرفته و هیچ مرجعی نیز به ساکنان پاسخگو نیست.

وی به شهردار تذکر داد در خصوص حل مشکلات این منطقه راهکار اجرایی اندیشیده شود.

مسجدجامعی همچنین با اشاره به دیدار شهردار تهران با خانواده آتش نشانان شهید گفت: در این حادثه بزرگ حضور آتش نشانان فداکار سبب شد ناخواسته قربانیان غیر آتش نشان که چند نفر از شهروندان بودند دیده نشوند که جا دارد به این چند نفر نیز توجه شود.