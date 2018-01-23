هزینه کرد ۱۱۶میلیاردتومانی در پروژه حوزه آب های مرزی کردستان

فرزاد حسنی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه عملیات اجرایی پروژه حوزه آبهای مرزی از شهریورماه سال ۹۵ آغاز شده است، گفت: این پروژه برای آبی کردن ۱۷ هزار و ۱۰۲ هکتار از زمین های استان ابلاغ شده که تا اکنون حدود ۵۷ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

وی با اشاره به اینکه برای اجرای این پروژه ۳۰۳ میلیارد تومان اعتبار تخصیص داده شده است، عنوان کرد: تاکنون حدود ۱۱۶ میلیارد تومان از این اعتبار جذب و هزینه شده است .

وی اضافه کرد: شهرستان های مریوان، سنندج وکامیاران زیر پوشش پروژه حوزه آب های مرزی هستند، و اراضی این شهرستان ها هم در بخش زراعت و هم باغات از دیم به آبی تبدیل خواهند شد.

مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی کردستان بیان کرد: براساس برنامه ریزی های انجام شده ۸ هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی حوزه آب های مرزی به باغ تبدیل و مابقی هم در بخش زراعت بکارگیری می شوند.

حسنی با اشاره به اینکه از شیوه های نوین آبیاری در اجرای این پروژه ها استفاده خواهد شد، اظهارداشت: سیستم آبیاری تیپ، که با کمترین میزان مصرف آب همراه است، سعی شده در بخش زراعت از آن استفاده شود و در زمین هایی هم قابلیت نصب آن وجود نداشته از سایر روش ها بهره گرفته و می گیریم.

وی از به کارگیری روش های تلفیقی کلاسیک وتیپ در زمین های زراعی تحت پوشش این پروژه خبر داد و گفت: با این روش می توانیم مقدار مصرف آب را به حداقل برسانیم و از زمین های زراعی بیشترین بهره وری را حاصل کنیم .

وی عنوان کرد: پروژهای پایاب سد ژاوه در شهرستان سنندج با یک هزار هکتار، پایاب سد آزاد با ۴ هزار و ۳۰۰ هکتار و پایاب سد قشلاق سنندج با یک هزار ۵۰۰ هکتار به صورت کامل برای توسعه باغات در نظر گرفته شده است.

مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی کردستان اعلام کرد: بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته تا پایان شهریورماه ۹۷ تمام پروژه ها به اتمام خواهد رسید .