به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب با هدف گردآوری خاطرات افرادی که در مراسم استقبال از امام خمینی(ره) نقش داشتهاند تدوین شده است.
بخش اول این کتاب با عنوان "استقبال بزرگ" در چهار فصل تنظیم شده است.
در فصل اول، تحولات سیاسی ایران در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی بررسی شده است. در این فصل وقایع سیاسی مثل شهادت آیتالله سیدمصطفی خمینی، انتشار مقاله توهینآمیز روزنامه اطلاعات، قیام ۱۹ دی و چهلمهای زنجیرهای مورد بررسی قرار گرفته است. این فصل به عنوان پیشزمینه ورود به بحث اصلی که ورود امام خمینی و تشکیل کمیته استقبال است ضروری مینماید.
فصل دوم، به بررسی نحوه تشکیل کمیته استقبال میپردازد. در این فصل درباره اعضا و گروههای تشکیلدهنده کمیته استقبال و نحوه جذب اعضا در کمیته صحبت میشود. در این فصل علی دانشمنفرد در رابطه با نحوه جذب افراد در کمیته استقبال میگوید: «هرکس نمیتوانست وارد شود ما باید مطمئن میشدیم کسی که اینجا میآید مطمئن باشد. اینها در واقع باید توسط افرادی که مورد وثوق ما بودند معرفی میشدند. هیچکس حق نداشت کسی را معرفی کند جز آقایان: شهید بهشتی و باهنر، آیتالله خامنهای، شهید مطهری. اینها کسانی بودند که اگر میخواستند افرادی وارد کمیته شوند به من مینوشتند.»
فصل سوم به بررسی ساختار تشکیلاتی کمیته استقبال و معرفی واحدهای تبلیغات، انتظامات، تدارکات و کمیته پزشکی میپردازد و فصل چهارم نقش کمیته استقبال را در تحولات سیاسی ایران در آستانه ورود امام به کشور با محوریت خاطرات شخصیتهای حاضر در این کمیته بررسی میکند.
بخش دوم با عنوان استقبال بزرگ در سه فصل به بررسی اقدامات کمیته استقبال در روز ورود امام به کشور و استقرار ایشان در مدرسه رفاه و علوی و اقدامات کمیته استقبال در روزهای منتهی به پیروزی انقلاب اسلامی میپردازد. در این بخش به منظور آشنایی با راویان و اعضای کمیته استقبال، زندگینامه آنها هم آمده است.
در صفحات پایانی کتاب هم به منظور استفاده محققان و پژوهشگران اسناد و تصاویر مهم در رابطه با انقلاب اسلامی و کمیته استقبال منتشر شده است.
کتاب تاریخشفاهی کمیته استقبال از امام خمینی تالیف اکبرقاسملو و معصومه آقاجانپور در سال ۱۳۹۳، در ۱۰۰۰ نسخه و با قیمت ۹۵۰۰ تومان منتشر شده است.
علاقهمندان میتوانند برای تهیه کتاب "تاریخشفاهی کمیته استقبال از امام خمینی" به فروشگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی واقع در خیابان انقلاب، خیابان ۱۲ فروردین، بعد از خیابان شهدای ژاندارمری، نبش مجتمع ناشران مراجعه یا با شماره تلفن ۲۲۲۱۱۱۷۴ تماس بگیرند و یا به پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی به آدرس www.irdc.ir رجوع کنند.
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