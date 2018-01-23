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۳ بهمن ۱۳۹۶، ۱۸:۰۸

فرشادان به مهر خبر داد:

لاریجانی موافقت رهبر انقلاب با برداشت از صندوق توسعه را اعلام کرد

لاریجانی موافقت رهبر انقلاب با برداشت از صندوق توسعه را اعلام کرد

عضو هیات رئیسه کمیسیون تلفیق از موافقت رهبر انقلاب با برداشت از صندوق توسعه ملی خبر داد.

مهدی فرشادان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: رئیس کمیسیون تلفیق امروز اعلام کرد که اقای لاریجانی از موافقت رهبر انقلاب با برداشت از صندوق توسعه خبر داده است.

عضو هیات رئیسه کمیسیون تلفیق گفت: بدین ترتیب تبصره مربوط به برداشت از صندوق ذخیره به تصویب مجلس رسید.

این مصوبه به شرح جدول زیر است:

ردیف

عنوان

مبلغ

۱

بنیه دفاعی

۲.۵ میلیارد دلار

۲

صدا  و سیما

۱۵۰ میلیون دلار

۳

بازسازی مناطق زلزله زده و سیل زده

۱۰۰ میلیون دلار

۴

واکسن پنوموکوک (سینه پهلو) و روتاویروس (عفونت کودکان)

۱۰۰ میلیون دلار

۵

تسهیلات سیستان (بند «ز»)

۳۵۰ میلیون دلار

۶

مقابله با ریزگردها

۱۵۰ میلیون دلار

۷

آبرسانی به روستاها

۲۰۰ میلیون دلار

۸

آبیاری تحت فشار

۲۵۰ میلیون دلار

۹

آبخیز داری

۲۰۰ میلیون دلار
کد مطلب 4208314

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