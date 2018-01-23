لاریجانی موافقت رهبر انقلاب با برداشت از صندوق توسعه را اعلام کرد

مهدی فرشادان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: رئیس کمیسیون تلفیق امروز اعلام کرد که اقای لاریجانی از موافقت رهبر انقلاب با برداشت از صندوق توسعه خبر داده است.
عضو هیات رئیسه کمیسیون تلفیق گفت: بدین ترتیب تبصره مربوط به برداشت از صندوق ذخیره به تصویب مجلس رسید.
این مصوبه به شرح جدول زیر است:
|
ردیف
|
عنوان
|
مبلغ
|
۱
|
بنیه دفاعی
|
۲.۵ میلیارد دلار
|
۲
|
صدا و سیما
|
۱۵۰ میلیون دلار
|
۳
|
بازسازی مناطق زلزله زده و سیل زده
|
۱۰۰ میلیون دلار
|
۴
|
واکسن پنوموکوک (سینه پهلو) و روتاویروس (عفونت کودکان)
|
۱۰۰ میلیون دلار
|
۵
|
تسهیلات سیستان (بند «ز»)
|
۳۵۰ میلیون دلار
|
۶
|
مقابله با ریزگردها
|
۱۵۰ میلیون دلار
|
۷
|
آبرسانی به روستاها
|
۲۰۰ میلیون دلار
|
۸
|
آبیاری تحت فشار
|
۲۵۰ میلیون دلار
|
۹
|
آبخیز داری
|
۲۰۰ میلیون دلار
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