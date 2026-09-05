حجت الاسلام سید مرتضی فاطمیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت امنیت در آموزه‌های دینی اظهار کرد: خداوند متعال در قرآن، سعادت و کمال انسان را در کنار امنیت و آرامش مورد توجه قرار داده است. جامعه‌ای که امنیت نداشته باشد، نمی‌تواند مسیر رشد و کمال خود را طی کند و به همین دلیل، مقابله با کسانی که امنیت مردم را تهدید می‌کنند، یک ضرورت است.

وی ادامه داد: برای برقراری امنیت، باید در برابر کسانی که منشأ ناامنی هستند ایستادگی کرد. انسان‌هایی که برای سعادت و کمال بشریت تلاش می‌کنند، سرمایه‌های بزرگی برای جامعه هستند و شهیدانی که در این مسیر جان خود را فدا کرده‌اند، نمونه روشن این حقیقت‌اند.

امام‌جمعه بشاریات خاکعلی قزوین با اشاره به مردمی بودن نظام جمهوری اسلامی اظهار کرد: یکی از نقاط قوت نظام ما این است که مردم در صحنه حضور دارند. وقتی مردم در میدان هستند، نظام از پشتوانه‌ای برخوردار است که دشمن نمی‌تواند به سادگی آن را نادیده بگیرد.

وی افزود: دشمن زمانی احساس قدرت می‌کند که تصور کند مردم از نظام و کشور فاصله گرفته‌اند؛ اما حضور مردم در صحنه‌های مختلف، این محاسبه را بر هم می‌زند. همین حضور فیزیکی و اجتماعی مردم در میدان، آرامش را از دشمن گرفته و نشان داده است که ملت ایران در شرایط حساس کشور را تنها نمی‌گذارد.

خطیب ‌جمعه بشاریات خاکعلی قزوین تأکید کرد: مردمی بودن نظام، یکی از میراث‌های مهمی است که امام خمینی(ره) بنیان گذاشت و امروز نیز باید این سرمایه را حفظ و تقویت کنیم. حضور مردم در صحنه، تنها به حضور در مناسبت‌ها محدود نمی‌شود؛ بلکه باید در عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و دفاع از حقیقت نیز استمرار داشته باشد.

خطیب ‌جمعه بشاریات خاکعلی قزوین ادامه داد: امروز دفاع فقط در میدان نظامی اتفاق نمی‌افتد. همان‌طور که نیروهای مسلح وظیفه دفاع از مرزها و امنیت کشور را بر عهده دارند، جوانان، روحانیون، نخبگان و فعالان فرهنگی نیز در عرصه تبیین و دفاع از حقیقت مسئولیت دارند. جمعه‌های خونخواهی و انتقام، باید فرصتی برای بازخوانی مسئولیت‌های ما در برابر شهیدان باشد؛ فرصتی برای اینکه از خودمان بپرسیم چگونه می‌توانیم راه کسانی را که برای امنیت و عزت این ملت جان دادند، ادامه دهیم.

وی تأکید کرد: خونخواهی تنها در یک واکنش احساسی خلاصه نمی‌شود؛ خونخواهی یعنی اجازه ندهیم امنیت کشور تضعیف شود، در برابر تجاوز و ظلم منفعل نباشیم، مردم را در صحنه نگه داریم، وحدت جامعه را حفظ کنیم و در عرصه جهاد تبیین اجازه ندهیم حقیقت تحریف شود.

حجت الاسلام فاطمیان افزود: امروز حضور مردم در میدان، همراهی جوانان و حوزویان و تقویت جبهه فرهنگی کشور، بخشی از همان مسئولیتی است که در برابر شهیدان داریم. اگر می‌خواهیم خون شهید را پاس بداریم، باید برای ساختن جامعه‌ای امن، آرام، متحد و مقتدر تلاش کنیم؛ جامعه‌ای که دشمن در آن نتواند با ایجاد ناامنی و اختلاف، به اهداف خود دست پیدا کند.