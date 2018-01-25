به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف متفی با بیان این مطلب اظهار داشت : در راستای ایمـن سازی معابر و شیـروانی های خـاکی با احداث دیوار حایل وبا توجه به سطح شیبدار در قسمت شمالی منطقه ، جهت جلوگیری از ناپایداری شیب ها روش های مختلفی جهت اجرای طرح شیب پایدار وجود دارد. بر این اساس با توجه به موقعیت مکانی و امکانات موجود ، برنامه پایدار سازی تعدادی از مکان ها و معابر نا ایمن از طریق اجرای دیوارهای حایل وزنی با سنگ مالون در دستور کار معاونت فنی و عمرانی این منطقه قرار گرفت وبا توجه به قرار گرفتن معبر جنوبی هتل اسپیناس پالاس در روی یک سطح شیب دار خطرناک و ناپایدار ، عملیات اجرائی دیوار حائل وزنی با اجرای تمهیداتی از قبیل اجرای شمع زیر فونداسیون در عمق مناسب و اجرای فونداسیون بتن مسلح جهت جلوگیری از نشست های نامتوازن و سپس اجرای دیوار حایل سنگی با سنگ مالون به ارتفاع ۸ متر وطول۳۸ متر و حجم ۵۰۰ متر مکعب و زهکشی آب های پشت دیوار اقدام شد .

وی یکی از دیگر اقدامات ایمن سازی در این منطقه را ، ایمن سازی معبر مجاور بوستان کیهان در مجاورت کانال بهرود عنوان کرد و افزود : با توجه به اینکه تراز دیوار بتنی کانال بهرود پایین تر از سطح معبر است و امکان سقوط خودرو ها و شهروندان وجود داشت ، عملیات افزایش دیوار روی کانال تا ارتفاع ۲/۵ متر و به طول ۱۱۰ متر همراه با احداث پیاده رو جهت ایمنی عابرین پیاده انجام شد .

یوسف متقی از سایر اقدامات ایمن سازی معابر، اجرای دیوار سنگی همراه با پله و رمپ و رعایت ضوابط معلولین در اتوبان جلال آل احمد تقاطع کوچه های منصوری وپیمان به حجم ۲۰۰ متر را تشریح کرد . این دو تقاطع سالیان سال بصورت مخروبه و در مجاورت اتوبان جلال آل احمد به حال خود رها شده بود .یکی از مزیت های احداث این دیوار پله و رمپ، افزایش سطح مفید پیاده رو و حذف زوائد فیزیکی و مناسب سازی پیاده رو مجاور آن بوده است.همچنین با توجه به قرار گیری سایت برف روبی و بازیافت این منطقه در محله اسلام آباد در مجاورت اتوبان چمران و قرارگرفتن در سطح شیب دار و باز بودن محوطه و ورود افراد معتاد به داخل سایت و سرقت تجهیزات و دیوارهای حایل وزنی سنگی در مجاورت اتوبان شهید چمران دیوار سنگی به ارتفاع ۵ متر و طول ۶۰متر و حجم ۶۰۰ متر مکعب ودیوارهای بلوکی سیمانی به طول ۳۷۰متر اقدام شد .