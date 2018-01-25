تامین منابع توسعه بوم گردی در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، سعید اوحدی امروز پنجشنبه با حضور در غرفه لرستان در نمایشگاه سراسری گردشگری با اشاره به ظرفیت های بسیار خوب لرستان در حوزه گردشگری گفت: موسیقی اصیل و نوین لرستان برای مردم جذاب بود و استقبال مردم بیانگر موفقیت نمایشگاه بوده است.

وی یادآور شد: باید تلاش کنیم ظرفیت های عظیم فرهنگی و هنری و اصیل را در یک مجموعه ارائه دهیم و کار جذب گردشگر خارجی را پیش ببریم.

معاون برنامه ریزی و سرمایه گذاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با اشاره به اینکه به دستور رهبر معظم انقلاب یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار اعتبار برای توسعه مناطق محروم، روستایی و عشایری از محل صندوق توسعه ملی تخصیص داده شد و برابر همین میزان از منابع بانکی باید تامین شود، افزود: ۲۴۰۰ میلیارد تومان از این اعتبارات به حوزه گردشگری و صنایع دستی تعلق گرفته است.

اوحدی خاطرنشان کرد: باتوجه به این منابع لرستان می تواند زمینه خوبی برای جذب منابع بوم گردی و عشایری داشته باشد.

وی با بیان اینکه با صندوق توسعه ملی توافق کردیم در سال آینده، ۴۰۰ درصد منابع تخصیصی به حوزه گردشگری را افزایش دهیم، تصریح کرد: برای نخستین بار سازمان میراث فرهنگی بر اساس تفاهم با وزارت صنعت، معدن و تجارت ورود به سامانه بهین یاب را داشت که بر این اساس فرایند ارائه تسهیلات گردشگری لرستان در خود استان انجام خواهد شد، جلسات بررسی تسهیلات این حوزه نیز به ریاست استاندار لرستان و دبیری مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خواهد بود.

معاون برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری همچنین بر پیگیری توزیع عادلانه اعتبارات تاکید کرد.