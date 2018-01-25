کمک ۴۵ میلیارد تومانی خیرین مدرسه ساز در چهارمحال و بختیاری

بهروز امیدی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به کمک ۴۵ میلیارد تومانی خیران مدرسه ساز به آموزش و پرورش این استان، اظهار داشت: این میزان کمک نقدی از ابتدای سال ۹۴ تاکنون به آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری توسط خیران انجام شده است.

وی اظهار داشت: خیران نقش مهمی در احداث مدرسه و نوسازی مدارس استان چهارمحال و بختیاری داشته اند.

مدیر کل آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: خیران مدرسه ساز چهارمحال و بختیاری از سال ۱۳۶۱ در مسیرمدرسه سازی در سطح استان وارد شده اند.

توسعه مدارس در مناطق محروم چهارمحال و بختیار ضروری است

وی تاکید کرد: توسعه مدارس در مناطق محروم چهارمحال و بختیار ضروری است.

وی بیان کرد: حل مشکل مدرسه سازی فقط وظیفه دولت وخیران نیست بلکه هر شهروند می تواند یک مدرسه ساز باشد و یا یک نفر را تشویق به مدرسه سازی کند.

مدیر کل آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: برگزاری جشنواره های خیرین مدرسه ساز در چهارمحال و بختیاری از مهمترین اقدامات جذب خیران مدرسه ساز در این استان است.