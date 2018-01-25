حریف متوجه تاکتیک های ما شده بود

به گزارش خبرنگار مهر، فرشاد فلاحت‌ زاده در نشست خبری بعداز بازی دو تیم نفت تهران و گسترش فولاد تبریز اظهار داشت: بازی سخت و بسته ای را شاهد بودیم.

وی سپس با بیان اینکه بازی سختی را برگزار کردیم، گفت: تیم حریف نیز آماده بود و خوب کار کرد.

فلاحت زاده همچنین با بیان اینکه بازی امروز بازی کاملا بسته ای بود، ادامه داد: تیم هایی که مقابل ما بازی می کنند به خصوص در زمین ما بسته بازی می کنند.

مربی گسترش فولاد ادامه داد: حریف های ما به نظر می رسد تا حدودی تاکتیک های ما را متوجه شده اند و باید تغییر تاکتیک بدهیم.

وی ادامه داد: برای تغییر تاکتیک نیاز به نفرات داشتیم که در اختیار نداریم.

فلاحت زاده اظهار داشت: فکر می ‌کنم سیستم ما را متوجه شدند و باید تغییر تاکتیک دهیم.

وی با اشاره به اینکه باید بیشتر تلاش کنیم، گفت: می توانیم خوب کار کنیم و باید در بازی های آینده این نقطه ضعف را برطرف کنیم.

وی با بیان اینکه ما با شرایط سختی پا به این مسابقه گذاشتیم و چند بار بازیکنان جناح‌های چپ و راست خود را تغییر دادیم، گفت: از بازیکنان جوان در این مسابقه استفاده کردیم که نتوانستند خواسته‌های ما را اجرا کنند.

فلاحت زاده گفت: بازیکنان جوان باید توانایی‌های خود را نشان دهند. ما به بازیکنان جوان بها می‌دهیم و آنها باید از این فرصت نهایت استفاده را ببرند.

وی در خصوص تیم نفت نیز گفت: نفت تیم خوبی است و پس از آمدن کادر فنی جدید به این تیم دیگر مانند سابق نیست.

مربی گسترش فولاد افزود: این تیم بازیکنان جوان و باتجربه خوبی در ترکیب دارد که مقابل ما از آنها استفاده و به ما فشار وارد کردند.

وی اظهار داشت: ما هم می‌توانستیم از موقعیت ‌هایی که به دست آوردیم، استفاده کنیم. ما علیرضا ارجمندیان را به زمین فرستادیم، ولی خواسته‌های ما را در زمین اجرا نکرد و او را تعویض کردیم.

تیم‌های فوتبال گسترش فولاد تبریز و نفت تهران از ساعت ۱۴:۳۰ امروز (پنج‌شنبه) با قضاوت یاسر همرنگ در ورزشگاه بنبان دیزل تبریز به مصاف هم رفته و در پایان به تساوی یک بر یک رضایت دادند.

در این بازی ابتدا گسترش فولاد در فاصله یک دقیقه تا پایان نیمه اول، به گل رسید و مسیح زاهدی روی پاس اسماعیل‌ فرهادی دروازه نفت را باز کرد تا شاگردان فیروز کریمی با پیروزی یک گله به رختکن بروند.

در نیمه دوم اما شاگردان افاضلی هومن افاضلی به بازی برگشتند و امین منوچهری در دقیقه ۶۸ موفق شد روی پاس امیرحسین فشنگچی، کار را به تساوی بکشاند.

گسترش فولاد با این تساوی، ۲۹ امتیازی شد و به رتبه هفتم رسید. تیم نفت تهران ۲۱ امتیازی شد و در رتبه یازدهم قرار گرفت.