سیدمحمدحسینی عضو شورای مرکزی جبهه مردمی نیروهای انقلاب (جمنا) در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر از اختصاص سهم ۳۰ درصدی این جبهه برای زنان وجوانان در مجامع شورای مرکزی خبر داد و گفت: قرار بر این شد در مجامع شورای مرکزی جبهه مردمی ۳۰ درصد به جوانان و ۳۰ درصد هم به زنان اختصاص داده شود. البته همین الان، در شورای مرکزی جبهه مردمی، ۵ نفر جوان و ۷ نفر خانم حضور دارند اما با این وجود، تاکید کرده ایم که در استان ها هم این مساله رعایت شود.

وی با اشاره به آخرین تغییرات ساختاری این جبهه اظهار کرد: تمرکز شورای مرکزی جبهه مردمی در شکل گیری ساختار جدید است که از شهرستان آغاز می شود و به سطح استان و پس از آن به مجمع ملی خواهد رسید.

وی افزود: بر این مبنا در هر استان، ۱۰ نفر را به عنوان هیات موسس انتخاب می کنیم که این ۱۰ نفر، «مجمع شهرستان» را به وجود می آورند و آن مجمع، «شورا» را شکل می دهد و پس از آن، «مجمع استان» و در نهایت «مجمع ملی» شکل خواهد گرفت.

حسینی تصریح کرد: چون ما می خواهیم کاری دراز مدت انجام شود، مشغول ساماندهی هستیم که مورد وفاق همگان باشد. در مورد قبل، برخی ابهامات و سوالات مطرح بود که این ها چگونه شکل گرفتند اما این مرتبه بر مبنایی که گفتم، پیش خواهیم رفت.

عضو شورای مرکزی جبهه مردمی نیروهای انقلاب در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مجامع استانی کار خود را از چه زمانی آغاز خواهند کرد؟ اظهار داشت: یکی، دو ماه آینده که کار تعیین مجامع استانی به اتمام برسد، فعالیت این مجامع هم آغاز خواهد شد.

وی در مورد نهایی شدن ترکیب مجمع استان های جبهه مردمی انقلاب نیز گفت: ترکیب مجمع استان های جبهه مردمی انقلاب در بیش از ۱۰ استان نهایی شده است و تا پایان اسفندماه، ترکیب ۱۰ نفره همه مجامع استانی مشخص می شود.

حسینی درباره ترکیب شورای مرکزی جبهه مردمی انقلاب هم گفت: ابتدا باید مجمع ملی شکل بگیرد و پس از آن، این مجمع، شورای مرکزی را تعیین خواهد کرد.