این روزها همه دروازه بان های ایران آماده هستند/ بدشانس هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، امید سینک پس از شکست چهار بر صفر تیمش برابر استقلال تهران در ورزشگاه آزادی گفت: بازی خوبی از خود به نمایش گذاشتیم اما متاسفانه بدشانس بودیم و موقعیت های زیادی را از دست دادیم.

وی تاکید کرد: در هفته های گذشته هیچ کدام از پنالتی هایمان به گل تبدیل نشد. من امروز یکی از محکم‌ترین پنالتی ها را زدم اما با بدشانسی توپ من به گل تبدیل نشد و متاسفانه باز هم پنالتی را از دست دادیم.

سینک تصریح کرد: من با تمام قدرت به توپ ضربه زدم و شک نداشتم توپ من داخل دروازه می رود اما این روزها همه دروازه بان های فوتبال ایران آماده هستند و ما بدشانس که توپم وارد دروازه نشد.

سینک در خصوص قضاوت داور هم گفت: من راجع به داوری صحبتی نمی کنم اما وقتی در دقایق ابتدایی گل می خوریم، پنالتی صحیح گرفته نمی شود و در دقایق ابتدایی بازی بازیکن اخراج می شود باید نظر مردم را در خصوص داوری پرسید.

وی در پایان خاطرنشان کرد: پارس جنوبی به روزهای خوبش دوباره بازخواهد گشت و مطمئنا ما می توانیم به روزهای خوب بازگردیم.