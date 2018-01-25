فرماندهی اغتشاشات اخیر، فتنه گران فضای مجازی بودند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، آیت الله سید احمد خاتمی پس از پایان سومین نشست هیئت رئیسه مجلس خبرگان با کمیسیون های داخلی این مجلس در جمع خبرنگاران افزود: در این جلسه علاوه بر هیات رئیسه مجلس خبرگان، روسای کمیسیون ها هم حضور داشتند و درباره مسائلی که در کمیسیون ها مطرح است بحث و گفتگو شد.

وی با بیان این اینکه در این نشست در دو محور گفتگو شد خاطر نشان کرد: محور اول گزارشی از مقدمات تشکیل هیات اندیشه ورز بود، ما کارگروه هایی تشکیل دادیم و در این کارگروه ها کار می شود و تاکنون بیش از ۱۳ جلسه در این زمینه تشکیل شده است.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری گفت: هیات اندیشه ورز در اجلاس عمومی مجلس خبرگان رهبری و با حضور ۸۸ نفر از اعضای این مجلس در اسفند ماه انتخاب خواهند شد و بعد از اینکه آیین نامه ها و راهکارها نوشته شد فعالیتشان را آغاز خواهند کرد.

آیت الله خاتمی افزود: مسئله دیگر در خصوص مجلس خبرگان بود که پیرامون دو موضوع مطرح شد یکی مشکلات و اعتراضات مردم که بعضاً؟ اعتراضات به حق بود و مجلس خبرگان به عنوان نمایندگان این مردم خود را موظف به پیگیری این مطالبات حق می داند و مسئله دومی که مطرح شد این اغتشاشات بود که قطعا ضد انقلاب سوار بر این موج شد و باید با تدبیر کاری کرد که دیگر این حادثه اتفاق نیفتد.

وی با بیان اینکه در این جلسه از همه کسانی که در رفع این غائله تلاش کردند به ویژه نیروی انتظامی تقدیر شد گفت: برای آینده هم هشدار داده شد مراقب باشند که اصلا شیطنت های دشمنان شکل نگیرد.

آیت الله خاتمی تصریح کرد: من به عنوان سخنگوی هیات رئیسه نمی توانم از این نکته غلفت کنم که همه اعضای جلسه از فضای مجازی نگران بودند.

وی افزود: اعضای مجلس خبرگان رهبری به صراحت اعلام کردند که فرماندهی این اغتشاشات دست فتنه گران فضای مجازی بود.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری گفت: فضای مجازی سالم، مطلوب و مورد علاقه است اما فضای مجازی که تریبون بیگانگان است، سگ هار است و اگر این سگ هار رها شود دوباره گاز خواهد گرفت و مسئولان باید در این عرصه مراقب باشند.