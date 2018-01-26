به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی محیط زیست (پام)، عیسی کلانتری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در جلسه کارگروه ملی مقابله با آلودگی هوا که با حضور نمایندگان دستگاه های مسئول در محل سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد، گفت: با توجه به عدم ارائه آئین نامه اجرایی قانون هوای پاک در مدت مشخص 6 ماه پس از ابلاغ قانون به هیات دولت، هفته پیش دولت مصوب کرد تا زمان تصویب آئین نامه جدید، آئین نامه مصوبه سال 1395 در این خصوص مورد استناد قرار گیرد.

وی تاکید کرد: آئین نامه جدید باید تا پایان بهمن ماه تدوین و به دولت ارائه شود تا پس از تصویب از سال 1397 مورد استناد قرار گیرد.

معاون رئیس جمهور با اشاره به گفت وگوی تلویزیونی دوشنبه شب رئیس جمهوری با مردم و اعلام برخی تعهدات دولت به مردم برای کاهش آلودگی هوا همچون وارد کردن 200 هزار کامیون نو به چرخه حمل و نقل طی سه سال آتی، گفت: لازمه کسب نتیجه مثبت از چنین اقدامی، برخورداری از سوخت استاندارد است.

رئیس سازان حفاظت محیط زیست افزود: این در حالی است که پایش های صورت گرفته توسط سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت صنعت، معدن و تجرات نشان می دهد گازوئیل توزیعی در برخی مکان ها و مقاطع زمانی، استاندارد نیست و از این رو وزارت نفت باید مشخص کند که قادر به تولید گازوئیل استاندارد در کشور هست یا گازوئیل استاندارد مورد نیاز باید از طریق واردات تامین شود.

وی اظهار کرد: سازمان حفاظت محیط زیست با جدیت موضوع پایش هفتگی سوخت را پیگیری می کند و اگر لازم باشد برای انجام این مهم از توان دانشگاه ها نیز بهره می گیرد.

کلانتری خاطرنشان کرد: در اجرای قانون هوای پاک سخت گیرانه برخورد خواهیم کرد و اجازه توزیع سوخت و خودرو غیر استاندارد نمی دهیم. یعنی اگر خودرو استاندارد نباشد، شماره گذاری نمی شود.

معاون رئیس جمهور ضمن تاکید بر حق شهروندی مردم برای برخورداری از محیط زیست، آب، خاک و هوای سالم، تصریح کرد: هر بخشی که توانایی اجرای تکالیف و تعهدات خود را ندارد باید اعلام کند زیرا برای احقاق حق مردم جدی هستیم.

در ادامه نشست برخی از بندهای مصوبه 1393 هیات دولت در خصوص نقش دستگاه ها برای مقابله با آلودگی هوا مورد بررسی قرار گرفت و دستگاه های مربوطه ضمن ارائه گزارش عملکرد خود در اجرای تکالیف، چالش ها و موانع اجرایی شدن تکالیف را نیز بیان کردند.

ارائه گزارش سوخت توزیعی در کشور، بررسی نواقص موجود در سامانه معاینه فنی یکپارچه (سیمفا)، ضرورت تدوین استاندارد اجباری برای کاتالیست کانورتورها از جمله مباحث مطرح شده در این جلسه بود.