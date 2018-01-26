خسارت ٢هزار میلیاردی آنفلوانزا به صنعت طیور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، علی صفر ماکنعلی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما گفت: برای نخستین بار، بیماری آنفلوانزا در سال ۸۴ و از بندر انزلی به وسیله پرندگان مهاجر وارد طیور بومی و سپس صنعتی شد.

وی با بیان اینکه جزو ۱۰ کشور برتر تولیدکننده تخم مرغ هستیم، گفت: اکنون ۲۴ هزار و ۷۷۷ مزرعه تولید مرغ گوشتی و هزار و ۸۰۰ واحد مرغ تخم‌گذار در کشور فعال هستند.

صفر ماکنعلی افزود: با توجه به اینکه هزار و ۸۰۰ واحد تخم‌گذار کشور در ۹ استان احداث شده، این تراکم بحث مبارزه با بیماری آنفلوانزای طیور را با مشکل روبرو کرده است.

وی گفت: موانع مقابل سازمان دامپزشکی کشور برای کنترل بیماری آنفلوانزای پرندگان رفتار پرخطر در کشور، از جمله توزیع دو میلیون کود مرغی است که موجب پراکندگی بیماری می شود.

مشاور معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی کشور، ادامه داد: در سال ۹۵ بیماری آنفلوانزا در ۲۰ استان منتشر شده بود؛ اما امسال این بیماری در ۱۶ استان وجود دارد.

امکان مواجهه مرغ گوشتی با بیماری آنفلوانزای پرندگان بسیار کم است

وی با بیان اینکه بیش از ۱۷ میلیون مرغ تخم‌گذاری به دلیل بیماری آنفلوانزا معدوم شده اند که ۱۰ میلیون مرغ جایگزین شده است، تصریح کرد: امکان مواجهه مرغ گوشتی با بیماری آنفلوانزای پرندگان بسیار کم است؛ در حالیکه در مقابل حدود ۶۵ تا ۱۰۰ واحد پرورش مرغ تخم‌گذار، فقط یک واحد مرغ گوشتی آلوده به این بیماری می شود.

صفر ماکنعلی افزود: همه واحدهایی که مرغ های آلوده آنها معدوم شده اند، برای جوجه ریزی دو باره آماده هستند و در ۱۵ استان نیز، موردی از بیماری آنفلوانزای پرندگان مشاهده نشده است.

وی گفت: از ابتدای شهریور امسال ۲۱ میلیون و ۶۴۰ هزار مرغ معدوم شده که ۱۷ میلیون و ۷۰۰ هزار قطعه آن مربوط به مرغ تخم‌گذار بوده است.

این مقام مسئول در سازمان دامپزشکی کشور گفت: پیش بینی می کنیم تا اردیبهشت سال آینده ۲۰ میلیون مرغ تخمگذار کشور معدوم شود و غرامتی که سازمان دامپزشکی کشور به مرغداران در این زمینه تا پایان سال پرداخت می کند ۹۰ تا یکصد میلیارد تومان باشد.

از بین رفتن ۴۰ درصد مرغ‌های تخم‌گذار به دلیل آنفلوانزا

همچنین در ادامه گفتگوی ویژه خبری، کاوه زرگران رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی گفت: در سال ۹۵ بین ۱۰ تا ۱۲ میلیون و در سال ۹۶ بیست میلیون مرغ به دلیل بیماری آنفلوانزا معدوم شدند.

وی با بیان اینکه می توانیم در کنترل بیماری آنفلوانزا بهتر عمل کنیم، افزود: ۴۰ درصد مرغ تخم‌گذار کشور به دلیل این بیماری کاهش یافته و استان های اصلی مرغ تخم‌گذار دچار بیماری آنفلوانزای پرندگان هستند.

زرگران گفت: البته این فقط مشکل ما نیست و از سال ۲۰۱۶ بیست و هفت کشور اروپایی نیز درگیر این بیماری بوده اند. اصلی ترین مشکل مقابله با آنفلوانزای پرندگان نبود بودجه مناسب برای کنترل این بیماری در سازمان دامپزشکی کشور است.

ارسال نامه به دفتر معاون اول برای کنترل بیماری انفلوانزا

زرگران گفت: نامه ای را برای کنترل بیماری آنفلوانزای پرندگان به دفتر معاون اول ارسال کردیم؛ اما پیگیری ها مؤثر نبود و نتوانستند آنفلوانزا را کنترل کنند. ضمن اینکه مجلس شورای اسلامی باید بودجه ای را برای جبران خسارت مرغداران اختصاص دهد.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی با بیان اینکه در پنج ـ شش سال گذشته همه مرغ مورد نیاز کشور در داخل تولید شده است و وارداتی نداشتیم ادامه داد: درباره واردات نهاده های طیور نیز هر کسی می تواند این نهاده ها را وارد کند.

وی افزود: نرخ تولید مرغ در کشور بالا و وزن مرغ نیز مناسب بازارهای جهانی نیست از این رو توانایی رقابت برای صادرات این محصول را به دیگر کشورها نداریم. در بحث تولید مرغ گوشتی نیز باید بهره وری افزایش یابد.

کسری ۷۰۰ تا ۸۰۰ تن تخم مرغ در بازار

حمید ورناصری، مدیرعامل شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور نیز در این برنامه گفت: با توجه به اینکه آنفلوانزای پرندگان مختص ایران نیست بنابراین همه عوامل کنترل آن را در اختیار نداریم. گاهی شیب حرکتی ویروس این بیماری طوری است که برنامه های کنترلی پاسخ نمی دهد.

ورناصری گفت: این بیماری در سال های ۹۴ و ۹۵ نیز خسارت های زیادی داشت اما توانستیم با کنترل آن از ایجاد تنش در بازار جلوگیری کنیم.

وی با بیان اینکه بر مبنای کمبودهای احتمالی در زمینه نهاده ها و محصول، برنامه های تنظیم بازار را انجام می دهیم گفت: اکنون بخش اصلی تنظیم بازار از محل تولید و ذخیره داخلی است.

مدیرعامل شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور افزود: بر اساس بررسی های شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور در حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ تن کسری تخم مرغ در بازار وجود دارد که همه این کسری از واردات تأمین نمی شود بلکه از محل ذخیره داخلی نیز استفاده می کنیم.

ورناصری گفت: میزان تولید تخم مرغ کشور ۹ میلیون تن است که مازاد مصرف داخلی است و با ذخیره سازی این مازاد، نوسانات بازار را کنترل می کنیم.

وی با بیان اینکه انحصاری در نهاده های خوراک دام و طیور وجود ندارد افزود: شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور قیمت های نهاده ها را کنترل می کند.

برنامه ملی مقابله با انفلوانزا وجود ندارد

سیدفرزاد طلاکش دبیرکل کانون مرغ تخم‌گذار کشور نیز در این برنامه گفت: برنامه ملی مقابله با آنفلوانزا با اعتبار مشخص و تقسیم کار میان دستگاه های مختلف وجود ندارد.

وی افزود: ویروس آنفلوانزا همان ویروس سال ۹۵ است و با سویه جدیدی از آن برخورد نکرده ایم اما اینکه در سال ۹۵ چهل درصد واحدهای مرغداری آلوده به این بیماری شدند و امسال ۹۰ درصد این واحدها آلوده اند به دلیل سهل انگاری در تأمین اعتبارات سازمان دامپزشکی، بیمه مرغداری های تخم‌گذار و ورادات بوده است.

طلاکش گفت: در حالی که در سال ۹۵ ده میلیون مرغ به دلیل آنفلوانزای پرندگان معدوم شد از ابتدای مهر امسال ۱۸ میلیون مرغ تخم‌گذار معدوم شده است.

وی افزود: سازمان دامپزشکی در حد امکانات خود کار قابل قبولی انجام داده است اما سازمان های دیگر نیز باید در کنار سازمان دامپزشکی برای مقابله با این بیماری فعال باشند.

طلاکش با بیان اینکه مسئولان باید به عنوان بحران به مسئله آنفلوانزای پرندگان نگاه کنند گفت: مقدار خسارتی که به واحدهای مرغداری پرداخت می شود ۷۵ درصد ارزش واقعی خسارت است و امسال بیش از دو هزار میلیارد تومان به این صنعت خسارت وارد شده است که بخشی از آن قابل جبران نیست.

وی ادامه داد: تعداد قابل توجهی از مرغداران، دیگر نمی توانند کمر راست کنند و به بدهکاران بزرگ بانکی تبدیل می شوند که دولت باید به آنان کمک کند.