پیروزی پرسپولیس مقابل پیکان/ علیپور با دو گل درخشید

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس در آخرین دیدار از هفته بیست و یکم لیگ برتر فوتبال از ساعت ۱۵:۳۰ امروز جمعه در ورزشگاه شهدای شهر قدس به مصاف پیکان رفت که این مسابقه در نهایت با نتیجه ۳ بر یک به سود پرسپولیس اتمام رسید.

گادوین منشا (۱۰) و علی علیپور (۱۳ و ۸۳) برای پرسپولیس گلزنی کردند. مهدی شیری (۵۸) گل پیکان را به ثمر رساند. علیپور با این دو گل تعداد گلهایش را به عدد ۱۴ رساند تا همچنان در صدر جدول گلزنان لیگ قرار داشته باشد.

برانکو ایوانکوویچ پرسپولیس را با ترکیب علیرضا بیرانوند، سید جلال حسینی، محمد انصاری، صادق محرمی، شجاع خلیل‌زاده، محسن ربیع‌خواه، حسین ماهینی، محسن مسلمان (۷۵ - بشار رسن)، سیامک نعمتی (۷۳ - احمد نوراللهی)، علی علیپور (۹۰ - شایان مصلح) و گادوین منشا به زمین فرستاد.

سرخپوشان پایتخت از همان دقایق نخست بازی را هجومی آغاز کردند و حملات آنها روی حرکت گادوین منشا و ضربه او در محوطه جریمه در دقیقه ۱۰ به ثمر نشست و این مهاجم توانست به تیم سابق خود گلزنی کند.

سه دقیقه بعد اینبار نوبت به علی علیپور بود که روی یک توپ برگشتی و از پشت محوطه جریمه با یک شوت سرضرب گل دوم پرسپولیس را به ثمر برساند تا شاگردان برانکو اختلاف با پیکان را بیشتر کنند.

پیکان باوجود اینکه از پرسپولیس عقب بود به جز یک موقعیت نصفه و نیمه در دقیقه ۳۸، شانس دیگری برای ایجاد خطر روی دروازه پرسپولیس نداشت. سرخپوشان در این نیمه بارها شوت از راه دور و پاسهای بلند پشت دفاع پیکان را امتحان کردند ولی این برنامه ها ثمری نداشت تا نیمه نخست با همان دو گل تمام شود.

در نیمه دوم هم این پرسپولیس با حرکت علی علیپور بود که کار را هجومی آغاز کرد ولی علیپور موقعیت خوبش در محوطه جریمه پیکان را با بی دقتی از دست داد. گادوین منشا و سیامک نعمتی هم دو بازیکن دیگر پرسپولیس بودند که با شوتزنی شانس خود را برای گلزنی امتحان کردند ولی توپ آنها به گلد تبدیل نشد.

به تدریج این تیم پیکان بود که نبض بازی را در اختیار گرفت و فشار را روی دروازه پرسپولیس بیشتر کرد. پِرِس بازیکنان پیکان از زمین پرسپولیس و اشتباهات سرخپوشان در پاسکاری در نهایت منجر شد پیکانی ها گل اول را به ثمر برسانند. مهدی شیری در دقیقه ۵۸ روی یک ضربه کاشته گل پیکان را به ثمر رساند.

حملات پیکان با عقب نشینی پرسپولیس همراه بود و شاگردان مجید جلالی می توانستند بازی را به تساوی بکشند ولی با حضور بشار رسن و احمد نوراللهی در ترکیب پرسپولیس از فشار حملات پیکان کاسته شد و در نهایت علی علیپور توانست در دقیقه ۸۳ با نفوذ از سمت چپ دفاع پیکان و یک حرکت در عرض گل سوم پرسپولیس را وارد دروازه پیکان کند تا بازی با نتیجه ۳ بر یک به اتمام برسد.

پرسپولیس با این برد ۴۸ امتیازی شد تا اختلافش با سایر تیم ها را در صدر جدول بیشتر کند. پیکان هم با ۲۸ امتیاز در رده هشتم باقی ماند.