به گزارش خبرنگار مهر، حسین ماهینی درباره پیروزی سه بر یک پرسپولیس مقابل پیکان در جمع خبرنگاران گفت: بازی خیلی خوبی انجام دادیم و به حق مان رسیدیم. تنها گلی که خوردیم روی اتفاقی بود که به حریف فرصت دادیم تا صاحب موقعیت شود. پس از آن دقایقی استرس داشتیم اما باز هم موفق شدیم گلزنی کنیم.

بازیکن پرسپولیس که در این بازی به عنوان هافبک دفاعی به میدان رفت، در ادامه تصریح کرد: سه امتیاز این بازی برای ما خیلی مهم بود که به روند صعودمان برگردیم. خدا را شکر به حق مان هم رسیدیم.

وی درباره حاشیه های اخیر پیرامون اتفاقاتی که برای مهدی طارمی و باشگاه پرسپولیس رخ داده است، اظهار داشت: خیلی در این باره صحبت شده است. حالا نمی خواهیم وارد حاشیه شویم، کار خودمان را می کنیم و نباید فراموش کنیم اسم پرسپولیس بسیار بزرگ است و همیشه باشگاه های بزرگ حاشیه دارند. من یک بازیکن هستم و کاری به این کارها ندارم.

وی درباره بیرون ماندن خود از لیست تیم ملی اظهار داشت: در فصل جاری ۴ بار تغییر پست داده ام. طبیعی است برای هر بازیکنی سخت باشد که به طور مستمر جایش در زمین بازی عوض شود. من هم بدم نمی آید در پست تخصصی و مورد علاقه ام بازی کنم اما برانکو می گوید و من هم تابع تصمیم سرمربی تیم هستم. همین موضوع هم باعث شد تیم ملی را از دست بدهم اما مهم نیست و فدای سر هواداران. امیدوارم بتوانیم به قهرمانی برسیم و دل آنها را شاد کنیم.