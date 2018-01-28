به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دفتر مطالعات و برنامهریزی رسانهها، برنامههای این نشست که از سوی دفتر مطالعات و برنامهریزی رسانهها و با همکاری انجمن علمی اقتصاد شهری برگزار میشود، شامل دو بخش است: در بخش نخست ارائه چکیده ده مقاله رسیده به دبیرخانه دومین همایش بین المللی اقتصاد شهری ایران با محورهای رویکرد شهرهای نوین، تأمین مالی شهری، گردشگری شهری، اشتغال در شهرها، اقتصاد گردشگری و زیست محیط شهرها ارائه خواهد شد.
ریاست این پنل بر عهده حسین محمد پورزرندی رئیس انجمن علمی اقتصاد شهری ایران است و اعضای اصلی پنل و هیأت داوران هم که عبارتند از: گیتا علی آبادی مدیرکل دفتر مطالعات و برنامهریزی رسانهها، سیدمحسن طباطبایی استاد دانشگاه تهران و حمیدرضا حسینی دانا عضو هیأت علمی دانشگاه دماوند، مقالههای ارائه شده را مورد ارزیابی قرار خواهند داد و مقالههای برگزیده انتخاب خواهند شد.
در بخش دوم سخنرانی محمد شهیدان با عنوان «نقش فضای مجازی در مدیریت بحران» و سخنرانی جمشیدیان با عنوان «تأثیرات رسانه بر حاکمیت توسعه پایدار در شهرها» انجام خواهد شد.
ین نشست روز سه شنبه ۱۰ بهمن ماه از ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۶:۳۰ در سالن نشستهای دفتر مطالعات و برنامهریزی رسانهها به نشانی خیابان شهید بهشتی، خیابان پاکستان، کوچه دوم، پلاک ۱۱، با حضور جمعی از پژوهشگران و استادان این حوزه برگزار میشود. به شرکتکنندگان در این نشست از سوی انجمن اقتصاد شهری ایران و دفتر مطالعات و برنامهریزی رسانهها مشترکاَ گواهی حضور اعطا خواهد شد.
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