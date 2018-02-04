به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «هرمیت در پاریس» اثر ایتالو کالوینو به تازگی با ترجمه محمدحسین واقف توسط نشر چشمه منتشر و راهی بازار نشر شده است. این کتاب در گروه آثار ناداستان جا گرفته و هفتمین عنوان مجموعه ادبیات غیرداستانی است که چشمه چاپ میکند.
بیشتر حجم کتاب، مربوط به ۱۲ قطعه است که پیشتر کالوینو آنها را در کتابهای دیگری چاپ کرده است. در این کتاب همچنین قطعه منتشر نشدهای به نام «خاطرات آمریکایی» و همین طور «هرمیت در پاریس» از این نویسنده چاپ شده که در زمان حیاتش در ایتالیا چاپ نشد ولی در لوگانو به صورت محدود منتشر شد.
هرمیت در پاریس، را اتوبیوگرافی این نویسنده میدانند که نوشتههای مستقلی شامل شرح احوال کالوینو به قلم خود او را شامل میشود. با این حال این نوشتهها به دلیل پراکندگی، بخشهای زیادی از زندگی کالوینو را ناگفته میگذارند. این بخش از کتاب، یک خودزندگی نامه مرسوم نیست بلکه قطعه قطعههایی است که به قلم کالوینو نوشته شده اند و پس از مرگ او کنار هم قرار گرفتند.
کتاب پیش رو، ۱۹ بخش دارد که توسط استر کالوینو همسر نویسنده مورد نظر تدوین شده اند. در این کتاب میتوان اعترافات و احساسات کالوینو را به جهان که او را در بر گرفته، مشاهده و مطالعه کرد. نویسنده مذکور در یادداشتها، مقالات و تک نگاریهای این کتاب، بدون واسطه با مخاطب خود سخن گفته و چگونگی زندگیاش را روایت کرده است؛ حتی چگونگی حرکتش به سمت مرگ.
بخشهای مختلف کتاب «هرمیت در پاریس» عبارت اند از: دیباچه، غریبه ای در تورین، نویسنده و شهر، پرسش نامه ۱۹۵۶: پاسخهای ایتالو کالوینو به پرسش نامه ایل کافه، خاطرات امریکایی ۱۹۵۹-۱۹۶۰، کمونیست دونیم شده، شرح احوال سیاسی مردی جوان، نامه ای در دو نسخه، زندگی نامه بی طرفانه، هرمیت در پاریس، جایی که در ۲۵ آوریل ۱۹۴۵ بودم، گویش، اوضاع ۱۹۷۸، آیا من یک استالینیست هم بودم؟، تابستان ۵۶، پرترههای پیشوا، پشت موفقیت، دوست داشتم مرکوتیو باشم...، شهر من نیویورک است، مصاحبه با ماریا کورتی، پی نوشتها.
در قسمتی از این کتاب میخوانیم:
به مکزیکو نمیروم.
از این جا، همان طور که برنامه ریزی کردهام، همراه سایر نویسندگان دارای کمک هزینه به مکزیکو نمیروم. متوجه شدهام که ویزایم تنها برای یک بار ورود معتبر است، پس اگر این جا را ترک کنم دیگر نمیتوانم به آن برگردم. گرچه دیگران، همه، ویزای شان برای ورود نامحدود است و میروند. من تنها وقتی که ایالات متحده را ترک میکنم، پیش از آن که به ایتالیا برگردم، اگر تشنگیام برای هیجانات جدید رفع نشده بود، میتوانم به آن جا بروم.
بهترین و بزرگترین مزرعه در کالیفرنیا
توانستم به بازدید از مزرعه خانواده نیوهال بروم. باغستان عظیم پرتقال و گردو. باز مثل کشاورزی همیشه امریکا، بدون حضور هیچ انسانی همه کارها ماشینی انجام میشوند، حتا چیدن گردو. برداشت پرتقالها، از طرف دیگر، بر عهده اتحادیه ای از کارگران متخصص مکزیکی است. همچنین کابویها را دیدم: میان پرچینهایی عبور میکردند که پشت شان گاوهای کسل در فضاهایی بزرگ نگه داری میشدند و مشغول جویدن غذاهای ترکیبی بودند که از طریق کانالها به آنها میرسید و آسیابی نزدیک، به خوبی دسته بندی کرده بودشان.
این کتاب با ۲۵۲ صفحه، شمارگان هزار نسخه و قیمت ۲۲ هزار تومان منتشر شده است.
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