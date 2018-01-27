مسکو: کردهای سوریه در نشست سوچی شرکت می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «ماریا زاخارووا» سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه اظهار داشت که کردهای سوریه در نشست سوچی شرکت می کنند.

روز پنج‌شنبه گذشته یکی از مقامات ارشد کردهای سوریه اعلام کرده بود که گروه‌های اصلی کرد سوریه در این نشست ملی در روسیه شرکت نخواهد کرد.

نشست گفتگوی ملی سوریه قرار است ۲۹ و ۳۰ ژانویه در شهر سوچی در روسیه برگزار شود.

این نشست با ابتکار کشورهای ایران ترکیه و روسیه طراحی شده و قرار است تا همه گروه ها از جمله موافقان و مخالفان دولت روسیه، در این نشست حضور داشته باشند.

هدف این نشست حل اوضاع سوریه، از طریق مذاکره است.