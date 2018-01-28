دومین جشنواره ورزشی بازنشستگان استان کردستان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، دومین جشنواره ورزشی بازنشستگان استان کردستان با حضور مسئولین، ورزشکاران بازنشسته و خانواده های آنان در سالن مجموعه ورزشی دانشگاه علوم پزشکی کردستان برگزار شد.

در این رقابت ها ۶۱۶ از افراد بازنشسته از ارگان های مختلف استان کردستان در رشته های شنا، دارت، شطرنج، تنیس روی میز و تیر اندازی با تفنگ بادی به مدت سه روز با هم به رقابت می پردازند.

در این رقابت ها بازنشسته های دانشگاه علوم پزشکی، جهاد کشاورزی، نواحی یک و دو آموزش و پرورش، استانداری، آموزش و پرورش شهرستان های استان، سایر دستگاه های استان و اداره کل بهزیستی استان کردستان در این دوره از رقابت ها شرکت کرده اند.

این مسابقات از یک شنبه هشتم بهمن ماه آغاز و تا روز سه شنبه ۱۰ بهمن ماه در رشته های نام برده شده برگزار می شود.

ورزش ضروری ترین نیاز بازنشستگان است

فرماندار سنندج نیز در جریان برگزاری این نشست، گفت: ورزش اساسی و ضروری ترین کار برای بازنشستگان و پیشکسوتان است اما ورزش به تنهایی کافی نیست.

ابراهیم زارعی گفت: ورزش اساسی و ضروری ترین کار برای پیشکسوتان و بازنشستگان است.

فرماندار سنندج عنوان کرد: با توجه به استقبالی که شده است نشان می دهد که به ورزش بسیار توجه کرده اند اما به تنهایی کافی نیست.

وی افزود: بازنشسته از دولت انتظار دارد که برنامه های خوبی را برای آنها در نظر بگیرد و باید برنامه های شاد و مفرح برای بازنشستگان ما در نظر گرفته شود.

زارعی گفت: پیشنهاد می شود که بازنشستگان خاطرات خود را در هر زمینه ای یادداشت کنند و این کار از دو لحاظ مثمر ثمر است و باعث آلزایمر افراد نمی شود و بخشی از تاریخ توسط این افراد به ثبت می رسد.

فرماندار سنندج اظهار کرد: خدمتی که آقای محی الدین حق شناس به کردستان با مجموعه شعر های شاره کم سنه کرد کار های بسیاری از پایان نامه های رشته های کشور است که خاطرات شما هم در آینده به همین شکل خواهد بود.