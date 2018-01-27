مهدی مهرور در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر و با اشاره به بارش برف، یخبندان، برودت هوا و لغزندگی جاده‌ها، اظهار کرد: مدارس استان البرز در تمام مقاطع مهدکودک، پیش‌دبستانی، دبستانی، متوسطه اول و دوم فردا هشتم بهمن ماه تعطیل است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرز تعطیلی مدارس استان در مقاطع یادشده را در نوبت صبح اعلام کرد و گفت: به‌منظور حفظ سلامت و ایمنی دانش‌آموزان مدارس نوبت صبح تعطیل می‌شود.

وی همچنین گفت: همه مقاطع تحصیلی در شهرستان طالقان و بخش آسارا فردا نوبت صبح و عصر تعطیل است.