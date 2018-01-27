به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، مولود چاوش‌ اوغلو وزیر خارجه ترکیه که برای حضور در نشست شورای مشورت استانی حزب حاکم عدالت و توسعه این کشور در آنتالیا به سر می برد، در پاسخ به سؤالات خبرنگاران درباره کمک تسلیحاتی آمریکا به کُردهای مورد حمایت واشنگتن در سوریه اعلام کرد: دیگر می خواهیم به جای وعده و وعید شاهد اقدامات عملی باشیم؛ باید ببینیم که آمریکا به پ‌ک‌ک و پ‌ی‌د تسلیحات نظامی ارسال نمی کند.

وزیر خارجه ترکیه ادامه داد: آمریکا مجبور به قطع ارتباط خود با این گروه های تروریستی است. واشنگتن باید تروریست‌های پ‌ک‌ک و پ‌ی‌د را متقاعد کند تا سلاح های خود را کنار گذاشته و تسلیحاتی که به این گروه ها ارسال کرده است را نیز بازپس بگیرد.

لازم به ذکر است، پیشتر «ابراهیم کالین» سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه و «هربرت مک مستر» مشاور امنیت ملی آمریکا بر لزوم توقف تسلیح یگان های مدافع خلق و اتحاد دموکرات کردهای سوریه تأکید کرده بودند.

کالین و مک مستر ساعاتی پیش در گفتگویی تلفنی بر لزوم توقف تسلیح گروه های مسلح کُرد سوری و رسیدن به تفاهمی برای هماهنگی میان واشنگتن و آنکارا تأکید کرده بودند.