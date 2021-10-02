توجیه سخنگوی اردوغان درباره حضور نظامی ترکیه در سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، «ابراهیم کالین» سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه در گفتگویی به تشریح مواضع کشورش در ارتباط با تحولات سوریه پرداخت و در این ارتباط مدعی شد که اگر روسیه و آمریکا حق ورود به سوریه را دارند پس ترکیه نیز چنین حقی را برای خود دارد.
به ادعای کالین، ترکیه در سالهای ۲۰۱۵، ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ پیشنهاد ایجاد منطقه امن در سوریه را مطرح کرد و اگر در آن تاریخ منطقه پرواز ممنوع اعلام میشد، شهروندان سوری مجبور به ترک خانههای خود نمیشدند، هرچند این فرصت از دست رفت.
کالین این را نیز افزوده است که شرکای ترکیه در غرب به گونهای رفتار میکنند که گویی آنکارا نیرویی اشغالگر در سوریه است.
کالین مدعی شد که ترکیه هیچگونه طمعی به اراضی سوریه نداشته اما مجبور شده که چنین گامی را در راستای امنیت خود و امنیت سوریها در منطقه اتخاذ کند.
سخنگوی اردوغان این را نیز افزود که به جای تشکر از آنکارا، تحت تحریم قرار گرفتیم چون به حضور تروریستهای پکک در منطقه آسیب رساندیم.
ادعاهای سخنگوی رئیس جمهور ترکیه در حالی مطرح شده که حضور نظامی این کشور در خاک سوریه، از دید مقامات دمشق، یکی از تهدیدات اصلی برای حاکمیت و تمامیت ارضی این کشور بشمار میرود.
این در حالی است که بر اساس توافقات قبلی صورت گرفته در سوچی، مقامات آنکارا باید مشکل حضور گروههای مسلح غیرقانونی در منطقه کاهش تنش ادلب را حل و فصل کنند، ولی تاکنون اقدام قاطعی در این خصوص انجام نشده است و این نیروهای تروریستی بطور مرتب به مناطق مجاور حمله میکنند.
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