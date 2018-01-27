برف و کولاک شدید در اتوبان قم - تهران رانندگان را گرفتار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، هم اکنون بارش برف و کولاک شدید در اتوبان قم - تهران تردد را به سختی ممکن کرده و رانندگان در مقاطعی از اتوبان تنها با ۲۰ کیلومتر سرعت حرکت می‌کنند و دید افقی رانندگان به چندین متر رسیده است.

برق اتوبان نیز قطع شده است و تردد به سختی امکان‌پذیر است و چنانچه مردم قم سفر غیر ضرور ندارند بهتر است در این محور تردد نکنند.

در بخش‌های مختلف استان قم از جمله روستاهای کرمجگان، دستگرد، خلجستان و کهک، فردو، خاوه برف سنگین در حال بارش است و در برخی از مناطق بارش برف تا ۷ سانتی متر گزارش شده است.

بارش برف سنگین و مه غلیظ در محور کهک به روستاهای بالا دست موجب شده تا رانندگان برای تردد از زنجیر چرخ استفاده کنند.

با بارش نسبتاً شدید باران در قم برخی از خیابان‌ها و معابر در شهر قم و پردیسان دچار آب گرفتگی شدند و مشکلاتی را برای عابران به وجود آورده است.

اروجی مدیرکل مدیریت بحران استان گفت: تا ساعاتی دیگر با مسئولان آموزش و پرورش جلسه‌ای برگزار خواهد شد و در صورت تعطیلی مدارس شهر قم اطلاع‌رسانی خواهد شد.

همچنین بر اساس اعلام مدیریت بحران استان قم به دلیل تداوم بارش برف و سرما و یخبندان معابر، تمامی مقاطع تحصیلی در بخش‌های کهک، خلجستان و سلفچگان فردا یکشنبه مورخ ۸ بهمن‌ماه ۹۶ تعطیل است.