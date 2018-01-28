به گزارش بازرگانی خبرگزار مهر و به نقل از روابط‌عمومی بانک‌پاسارگاد، برقراری روابط کارگزاری با بیش از ۷۵ بانک به‌صورت فعال و عقد قراردادهای تأمین مالی با تعداد بیشماری بانک و مؤسسه مالی از جمله‌ی این موفقیت‌ها است.

خسرو رفیعی مشاور مدیرعامل و مدیرروابط‌عمومی این بانک با بیان این مطلب گفت: بانک پاسارگاد پس از اجرایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک، موفق به برقراری رابطه کارگزاری جدید با بیش از ۶۰ بانک در کشورهای اتریش، بلژیک، چین، جمهوری چک، دانمارک، فرانسه، آلمان، مجارستان، هند، اندونزی، ایتالیا، عراق، ژاپن، کره، نوروژ، عمان، لهستان، روسیه، اسلواکی، اسلوونی، اسپانیا، سوئد، لیختن‌اشتاین، تایلند، تایوان، ترکیه، امارت و انگلیس شد.

وی ادامه داد: به این ترتیب، هم‌اکنون شبکه روابط کارگزاری این بانک با ۶۷ بانک به صورت فعال عملیاتی است. علاوه بر این، با ۸ بانک در کشورهای چین، هند، سوئیس،کره و ترکیه قبل از اجرای برجام نیز رابطه کارگزاری فعال وجود داشته‌است.

مدیرروابط‌عمومی بانک پاسارگاد در ادامه خاطرنشان کرد: همچنین بانک‌پاسارگاد، پس از اجرایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک، موفق به افتتاح ۲۹ مورد حساب جدید (نزد ۲۱ بانک کارگزار خارجی) و همچنین فعال کردن ۱۴ حساب مفتوحه قبلی (نزد ۹ بانک کارگزارخارجی) شد.

رفیعی در خصوص اقدامات این بانک در زمینه تأمین مالی پروژه‌ها تصریح کرد: بانک‌پاسارگاد در خصوص تسهیلات تأمین مالی میان‌مدت (فاینانس) و تسهیلات تأمین مالی کوتاه‌مدت (ریفاینانس)، با تعداد بسیاری از بانک‌های بین‌المللی و مؤسسه‌های مالی قرارداد منعقد کرده‌است. مانند بانک دانسکه دانمارک، بانک اوبر اتریش، مؤسسه مالی دولتی سیتیک‌تراست چین، بانک اگزیم روسیه، صندوق توسعه صادرات هندوستان به مدیریت اگزیم بانک هندوستان، بانک اگزیم کره‌جنوبی، بانک پرشیا اینترنشنال انگلیس، بانک ای‌آی‌اچ آلمان و بانک اکو.

وی ادامه داد: همچنین امضای قرارداد در دو بخش تأمین مالی کوتاه‌مدت و بلندمدت، با برخی از بانک‌ها و مؤسسات مالی خارجی در دست بررسی و مذاکره است. بانک‌ها و مؤسساتی در آلمان، ژاپن، اتریش، چین، هامبورگ، پاریس، لندن، شرکت اسلامی توسعه بخش خصوصی (ICD) وابسته به بانک توسعه‌اسلامی، شرکت سرمایه‌گذاری جهانی اینویتالیا و ... .

مدیر روابط‌عمومی بانک‌پاسارگاد در پایان با بیان این مطلب که این بانک آمادگی خود را برای اعطای تسهیلات ارزی به صادرکنندگان کالای غیرنفتی، خدمات فنی و مهندسی اعلام می‌کند، اظهار امیدواری کرد: با توجه به تلاش مدیران در بانک‌پاسارگاد و استقبال روزافزون بانک‌ها و مؤسسات مالی خارجی برای برقراری روابط بین‌المللی، به زودی شاهد توسعه این روابط و موفقیت‌های بیش از پیش بانک‌پاسارگاد در این زمینه خواهیم بود.