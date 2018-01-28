به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی کلیات لایحه بودجه سال ۹۷ جلال میرزایی نماینده مردم ایلام در مخالفت با کلیات لایحه بودجه اظهار داشت: مشکلاتی مانند محدود بودن منابع درآمدی و بحرانهای جدید در کشور وجود دارد که برای حل این مشکلات و معضلات نیازمند انضباط مالی هستیم.
عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تجربه کشورهایی مثل یونان، اسپانیا و ترکیه که پیش از این دچار بحران شده بودند و امروز از ثبات اقتصادی برخوردار هستند، نشان میدهد باید دو اقدام مهم را در دستور کار داشته باشیم؛ اول صرفهجویی در هزینهها و دوم افزایش درآمدها.
وی افزود: برای اجرای این دو راهکار نباید فقط بندهایی را روی کاغذ بنویسیم، بلکه باید سازوکارهای مشخصی برای افزایش درآمدها و صرفهجویی در هزینهها وجود داشته باشد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عدم اولویتبندی در بودجه سال ۹۷ گفت: اولویتها در بودجه نامشخص است. در کشور مشکلات جدی مانند بحران آب و خشکسالی وجود دارد، اما در بودجه، جهتگیری به سمت حل این مشکل نیست؛ بودجه به سازمانهایی داده میشود که رویکرد و کارکردشان مشخص نیست.
جلالی با انتقاد از تعریف بودجه سال ۹۷ از عدالت اجتماعی تصریح کرد: عدالت اجتماعی در بودجه ۹۷ به گونهای تبیین شده که موجب نگرانی در اقشار تأثیرگذار جامعه شده است، کسانی که سالها درس خواندهاند و هزینه کردهاند مانند قضات و اعضای هیأت علمی با برداشت نادرست از عدالت اجتماعی، کاری کردیم که در میان آنها نارضایتی ایجاد شود؛ این نوع تصمیمگیریها ما را به یاد دولتهای گذشته میاندازد.
وی بودجه ۹۷ را غیرعملیاتی خواند و گفت: بودجه ۹۷ در راستای کاهش هزینه دستگاهها و دستیابی به اهداف، برنامهریزی نشده است.
عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی همچنین از بودجه ۶ میلیارد تومانی شورای نظارت بر صدا و سیما، بودجه ۱۲ میلیاردی بنیاد سعدی و بودجه ۹۰۰ میلیون تومانی مرکز پژوهشی الگوی ایرانی ـ اسلامی انتقاد کرد.
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