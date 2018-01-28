مدارس نوبت عصر ۱۱ شهر آذربایجان غربی تعطیل است

مهدی محمد پور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه به دلیل بارش برف و برودت هوا مدارس برخی نقاط استان طی دو روز اخیر تعطیل بوده است افزود: در شیفت بعد از ظهر امروز یکشنبه نیز مدارس ۱۱ شهر استان تعطیل است.

وی ادامه داد: در این راستا مدارس نواحی یک و دو ارومیه در تمامی مقاطع تحصیلی شهری و روستایی، مدارس پیرانشهر در تمام مقاطع تحصیلی شهری و روستایی، صومای برداوست تمامی مقاطع تحصیلی تعطیل است.

محمدپور اضافه کرد: همچنین امروز یکشنبه مدارس سیلوانا در تمامی مقاطع تحصیلی، نازلو تمامی مقاطع تحصیلی، انزل تمامی مقاطع تحصیلی، سردشت: ابتدایی شهری و تمامی مقاطع تحصیلی روستایی،بوکان: ابتدائی شهری و کلیه مقاطع روستائی، تکاب ابتدایی و متوسطه اول شهری و روستایی، اشنویه کلیه مقاطع تحصیلی شهری و روستایی و مهاباد تمامی مقاطع تحصیلی شهری و روستایی شیفت بعد از ظهر تعطیل است.

رئیس روابط عمومی آموزش و پرورش آذربایجان غربی افزود: در نوبت صبح امروز نیز مدارس ۱۴ شهر استان در تعطیل بود و امروز دومین روز از تعطیلی مدارس برخی از نقاط استان را شاهد هستیم.

بارش برف از پنجشنبه شب در برخی از شهرهای استان آغاز شده و تداوم دارد بر اساس اعلام هواشناسی هفته جاری دمای هوای استان ۱۴ درجه کاهش می یابد.