به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر تقی وحیدیان کامیار، پس از عمری تحقیق و تألیف در زبان‌شناسی و دستور زبان و صنایع ادبی، دار فانی را بدرود گفت. فرهنگستان زبان و ادب فارسی در پیامی، درگذشت وی را به بازماندگان و دوستان و شاگردانشان تسلیت گفت و از خداوند برای آن مرحوم آرامش روان طلب کرد.

شادروان دکتر تقی وحیدیان کامیار (زاده ۴ بهمن ۱۳۱۳)، زبان‌شناس و استاد پیشکسوت دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، چهارشنبه، چهارم بهمن‌ماه ۱۳۹۶، در سن ۸۳ سالگی درگذشت.

وی در طول سالیان عمر پربار خود تألیفات متعددی داشت که از جمله آن‌هاست: دستور زبان عامیانه فارسی، دستور فارسی با روش نو، بررسی وزن شعر عامیانه فارسی، وزن و قافیه شعر فارسی، نوای گفتار در زبان فارسی، بدیع: از دیدگاه زیبایی‌شناسی، فرهنگ قافیه در زبان فارسی، ادبیات فارسی ۱، دوره پیش‌دانشگاهی رشته ادبیات و علوم انسانی، دستور زبان فارسی گفتاری، فرهنگ نام آوایی فارسی، بررسی منشأ وزن شعر فارسی، تصحیح دیوان کاتبی نیشابوری، مجموعه مقالات زبان چگونه شعر می‌شود، فرهنگ اوزان شعر فارسی.

همچنین مجید غلامی جلیسه مدیر عامل خانه کتاب طی پیامی درگذشت تقی وحیدیان کامیار را به جامعه علمی و فرهنگی کشور تسلیت گفت. در پیام جلیسه آمده است:

درگذشت مرحوم تقی وحیدیان کامیار، استاد برجسته زبان و ادبیات فارسی و پژوهشگر توانا مایه تأسف عمیق شد. با درگذشت ایشان، جامعه علمی و فرهنگی یکی از خدمتگزاران فرهنگی خود را از دست داد. آن مرحوم، سال‌های متمادی عمر خود را در تعلیم و پرورش دانشجویان سپری کرد و تا واپسین روزهای عمر پر برکت خود به تدریس و تحقیق مشغول بود. حقّ مسلّمی که با انتشار ده‌ها کتاب و مقالات پر بار بر گردن یکایک دانشجویان،محققان و پژوهشگران زبان و ادب فارسی دارد، فراموش ناشدنی است. اینجانب، فقدان آن استاد گران‌مایه و پژوهشگر سخت‌کوش را به خانواده ایشان و همچنین جامعه فرهنگی، استادان و دانشجویان زبان و ادبیات فارسی دانشگاه‌های مشهد تسلیت می‌گویم و از درگاه خداوند متعال برای آن شادروان آرامش و آمرزش و برای بازماندگان صبر و شکیبائی طلب می‌کنم.