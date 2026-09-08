واکنش سازمان غذا و دارو به تبلیغات دارویی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، فرهاد حبیبی، در نشستی با نمایندگان برخی شرکتهای دارویی اظهار کرد: رعایت ضوابط تبلیغات دارویی موضوعی است که سازمان غذا و دارو نمیتواند نسبت به آن بیتفاوت باشد؛ چرا که نحوه ارائه اطلاعات درباره دارو با سلامت مردم و تصمیمگیری صحیح درباره مصرف فرآوردههای دارویی ارتباط مستقیم دارد.
وی افزود: در عین حال، رویکرد سازمان غذا و دارو در مواجهه با مسائل و تخلفات تبلیغاتی، صرفاً برخورد سلبی نیست و تلاش میکنیم موضوعات ابتدا از مسیر گفتوگو، تذکر و تعامل با شرکتها بررسی و اصلاح شود.
جانشین و دستیار اجرایی رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به نقش شرکتهای دارویی در تأمین نیازهای کشور ادامه داد: شرکتها عموما یک قلم دارویی فعالیت نمیکنند و بخش قابلتوجهی از داروهای مورد نیاز کشور را تأمین میکنند و در شرایط دشوار ناشی از تحریمها و محدودیتهای موجود، بخشی از ظرفیت نظام دارویی کشور و همراه سازمان در مسیر تأمین دارو هستند.
حبیبی تأکید کرد: به همین دلیل، در مواجهه با چنین موضوعاتی باید ضمن توجه جدی به قانون و ضوابط، شرایط فعالیت شرکتهای دارویی و نقش آنها در تأمین دارو نیز مورد توجه قرار گیرد و مسائل تا حد امکان از طریق گفتوگو و تعامل حلوفصل شود.
وی تصریح کرد: انتظار سازمان غذا و دارو این است که شرکتهای دارویی فعالیتهای تبلیغاتی و اطلاعرسانی خود را در چارچوب قوانین، ضوابط ابلاغی و اصول اخلاق حرفهای انجام دهند و از انتشار محتوایی که میتواند موجب برداشت نادرست، ایجاد تقاضای غیرمنطقی یا مصرف ناصحیح دارو شود، پرهیز کنند.
جانشین و دستیار اجرایی رئیس سازمان غذا و دارو خاطرنشان کرد: هدف از برگزاری این نشست، ایجاد یک درک متقابل میان نهاد ناظر و شرکتهای دارویی است تا ضمن رعایت ضوابط قانونی و الزامات سلامتمحور، از ظرفیت شرکتهای دارویی برای استمرار و تقویت تأمین داروی کشور نیز استفاده شود.
حبیبی گفت: تلاش میکنیم موضوعات موجود به صورت کارشناسی بررسی شود و با گفتوگو و همکاری، زمینه برای اصلاح موارد و ادامه فعالیت شرکتها در چارچوب قانون فراهم شود.
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