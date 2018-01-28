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۸ بهمن ۱۳۹۶، ۱۱:۲۷

میرسلیم در مراسم تجلیل از پیشکسوتان انقلاب:

نسل سوم انقلاب باید راهنمای مشتاقان بقای انقلاب اسلامی باشد

نسل سوم انقلاب باید راهنمای مشتاقان بقای انقلاب اسلامی باشد

رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی گفت: نسل سوم انقلاب، باید با الهام از پیشکسوتان، راهنمای جوانان امروز و مشتاقان دوام و بقای انقلاب اسلامی باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمصطفی میرسلیم رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی در مراسم «تجلیل از پیشکسوتان انقلاب» که در موزه عبرت ایران برگزار شد، اظهار داشت: پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران، به غیر از لطف الهی، مرهون عوامل متعددی است که از مهم ترین آن ها هم‌رایی، همکاری، همدلی و همیاری سه نسل است.

وی افزود: نسل اول نسلی با تجربه، ‌ صاحب نظر، ‌ گرما و سرما چیده و آشنا به پستی و بلندی‌ها و آموزش دیده در چم و خمها هستند که در رأس آن ها امام(ره) قرار می گیرد؛ اغلب یاران امام(ره) یا در دوران مبارزات انقلاب یا پس از پیروزی انقلاب شهید شدند و عمر و همت خود را برای اعتلای انقلاب و نشر ارزش‌های آن گذاشتند و امروز دار دنیا را وداع گفته‌اند.

رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی ادامه داد: نسل دوم، ‌ مباشران انقلاب و فعالان صحنه های درگیری و مبارزان و مجاهدان با جان و مال خویشند. آنها انقلابیون و پیروان و شاگردان امام هستند. بسیاری از آن ها زجرکشیده ها و اسارت دیده های زندانهای طاغوت یا جانبازان انقلابند و هنوز برکت وجود بسیاری از آنها روشنایی بخش مجالس ماست؛ آنها پیشکسوتان انقلابند.

میرسلیم نسل سوم انقلاب را یار جوانان حق طلب و از جان گذشته دوران انقلاب و تداوم بخشنده به رشادت‌های نسل دوم دانست و تاکید کرد: این نسل پرچم انقلاب را بدست گرفته‌ است و باید با الهام از بیشکسوتان، راهنمای جوانان امروز و مشتاقان دوام و بقای انقلاب اسلامی باشد.

وی با بیان اینکه همه می دانیم عوامل موجد انقلاب، قرین عوامل تداوم بخشنده آن است، گفت: باید تشکر ما در درجه اول در قدرشناسی از امام و یاران او و پیشکسوتان انقلاب و نشر فضایل آن ها باشد تا همه، بویژه نسل امروز بدانند که آن تحول تاریخی عظیمی که به وقوع پیوست مرهون چه قهرمانانی و در گرو چه شناخت و باور و تدبیر و اراده و تعهد و قیام و استقامت و ایثار و حق طلبی و پایمردی و قهرمانی‌هایی است و به چه قیمتی و با تحقق چه انسجام خداپسندانه ای بین سه نسل واصل  شده است.  

رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی اظهار داشت: آوازه انقلاب اسلامی سراسر دنیا را گرفت و امید را در دل مستضعفان عالم زنده کرد و پشت مستکبران عنود و منافقان لجوج را لرزاند و الحمدلله علی رغم سختی‌ها و مرارت‌ها، تداوم امواج خروشان ظلم برانداز آن، باطل‌السحر طاغوتیان و گردنکشان عالم گردید.

کد مطلب 4212124

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