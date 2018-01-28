پنجعلی: پرسپولیس نباید فریب شرایط سپاهان را بخورد

محمد پنجعلی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره اختلاف امتیاز بالای پرسپولیس در صدر جدول با سایر تیم ها در هفدهمین دوره مسابقات لیگ برتر گفت: زود است بگوییم پرسپولیس قهرمان لیگ برتر است. پرسپولیس باید بازی به بازی پیش برود و فعل خواستن را صرف کنند. نباید گفت که آنها به قهرمانی نزدیک شده اند و آن را به راحتی تصاحب می کنند.

پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس افزود: خوشحالم که پرسپولیس با کوچکترین حاشیه ممکن، تاکتیک های فنی مدنظر برانکو ایوانکوویچ را در بازی هایش اجرا می کند. این تیم در هر بازی، هوادارانش را خوشحال می کند و آنها می توانند با ادامه همین روند به خواسته های بزرگتر هم دست پیدا کنند.

وی درباره مشکلاتی که مصاحبه مهدی طارمی برای پرسپولیس ایجاد کرده بود و بی تدبیری های مدیریتی این باشگاه را عیان کرد اظهار داشت: فکر می کنم بهتر است موضوع طارمی را فراموش کنیم. البته از مدیران پرسپولیس می خواهم که هرگز دیگر اشتباهاتی را مرتکب نشوند که به ضرر باشگاه پرسپولیس است. پنهان کاری به هیچ وجه نمی تواند مطلوب باشد.

پنجعلی در خصوص دیدار پرسپولیس و سپاهان تصریح کرد: فکر می کنم شوکی که سپاهانی ها با توجه به تغییر کادر فنی خود گرفتند باعث شود انگیزه بسیار زیادی مقابل پرسپولیس پیدا کنند. بازی سختی پیش روی پرسپولیس خواهد بود و این تیم نباید فریب اختلاف امتیازات بالایش را بخورد.

وی درباره درخواست اخیر مربی تیم ملی فوتبال ایران مبنی بر اینکه فوتبال ایران باید اولویت خود را تیم ملی بداند و بازیکنان ملی پوش باشگاهی در لیگ قهرمانان آسیا طبق همین برنامه پیش بروند، اظهار داشت: هیچ کجای دنیا چنین موضوعی مطرح نمی شود. فوتبال حرفه ای است و هر کدام اهمیت خاص خودش را دارد. باید مدیریت صحیح و دقیقی توسط کادر فنی تیم ملی در جریان آماده سازی بازیکنان در نظر گرفته شود.