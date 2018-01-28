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۸ بهمن ۱۳۹۶، ۱۲:۲۴

در دانشگاه پوردو؛

کنفرانس «فلسفه‌های جامع» برگزار می‌شود

کنفرانس «فلسفه‌های جامع» برگزار می‌شود

کنفرانس «فلسفه‌های جامع» در روزهای ۱۳- ۱۴ آوریل ۲۰۱۸ در دانشگاه پوردو ایالات متحده آمریکا برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، کنفرانس «فلسفه‌های جامع» در روزهای ۱۳- ۱۴ آوریل ۲۰۱۸ در دانشگاه پوردو ایالات متحده آمریکا برگزار می‌شود.

این کنفرانس به منظور تشویق گفتگوهای متنوع و ایجاد بستری برای کارهای فلسفی که اغلب کم اهمیت تلقی می‌شود، برگزار می‌گردد.

موضوع محوری کنفرانس، نظریه ارزش، نژاد، جنسیت، هستی‌شناسی اجتماعی، جنبش‌های عدالت اجتماعی، معرفت‌شناسی فمینیستی، تعلیم و تربیت فراگیر، مشکلات جدید در طول زمان و غیره است.

سخنرانان اصلی عبارتند از:

دیل ترنر، استاد مطالعات بومی آمریکا در دانشکده دورتموث و سخنرانانی از دانشکده پوردو

جهت کسب اطلاعات و جزئیات بیشتر به آدرس‌های ذیل مراجعه گردد.

ایلین بلوم، blum۰@purdue.edu

لیسی دیویدسون، davidsl@purdue.edu

 

کد مطلب 4212239

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