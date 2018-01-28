به گزارش خبرنگار مهر، کنفرانس «فلسفههای جامع» در روزهای ۱۳- ۱۴ آوریل ۲۰۱۸ در دانشگاه پوردو ایالات متحده آمریکا برگزار میشود.
این کنفرانس به منظور تشویق گفتگوهای متنوع و ایجاد بستری برای کارهای فلسفی که اغلب کم اهمیت تلقی میشود، برگزار میگردد.
موضوع محوری کنفرانس، نظریه ارزش، نژاد، جنسیت، هستیشناسی اجتماعی، جنبشهای عدالت اجتماعی، معرفتشناسی فمینیستی، تعلیم و تربیت فراگیر، مشکلات جدید در طول زمان و غیره است.
سخنرانان اصلی عبارتند از:
دیل ترنر، استاد مطالعات بومی آمریکا در دانشکده دورتموث و سخنرانانی از دانشکده پوردو
جهت کسب اطلاعات و جزئیات بیشتر به آدرسهای ذیل مراجعه گردد.
ایلین بلوم، blum۰@purdue.edu
لیسی دیویدسون، davidsl@purdue.edu
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