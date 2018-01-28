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۸ بهمن ۱۳۹۶، ۱۳:۰۳

فرمانده انتظامی استان همدان خبر داد:

کشف ۶۵ کیلوگرم تریاک در عملیات مشترک پلیس همدان و فارس

کشف ۶۵ کیلوگرم تریاک در عملیات مشترک پلیس همدان و فارس

همدان - فرمانده انتظامی استان همدان از کشف ۶۵ کیلو گرم تریاک در شیراز و دستگیری یک قاچاقچی در یک عملیات مشترک با پلیس استان فارس خبر داد.

سردار بخشعلی کامرانی صالح در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با تلاش های اطلاعاتی پلیس مبارزه با مواد مخدر پلیس همدان بررسی ها بر روی یک باند قاچاق و توزیع مواد مخدر آغاز شد.

وی بیان داشت: پس از بررسی های لازم بر روی این باند مشخص شد باند مورد اشاره با شیوه و شگرد های پیچیده اقدام به انتقال مواد مخدر از استان های جنوبی به استان های مرکز ی کشور می کنند.

کامرانی صالح در ادامه افزود: به منظور جلوگیری از خرد شدن محموله مواد مخدر بارگیری شده که به طرز ماهرانه ای در یک خودرو سواری جاسازی شده بود در یک تعامل اطلاعاتی و عملیات هدفمند و هوشمندانه و به موقع بعمل آمده با پلیس مبارزه با مواد مخدر شیراز خودرو حمل مواد مخدر توقیف شد.

وی گفت: پس از بازرسی مقدار ۶۵ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک که به طرز ماهرانه ای جاسازی شده بود کشف و ضبط و راننده دستگیر شد.

فرمانده انتظامی استان همدان گفت: تلاش برای دستگیری سایر اعضای باند ادامه دارد.

کد مطلب 4212308

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