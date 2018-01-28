  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۸ بهمن ۱۳۹۶، ۱۳:۴۲

امیدوارم تصمیم درستی گرفته شود؛

افتخاری: پیگیر حق باشگاه های ایرانی از طریق AFC و فیفا خواهیم بود

افتخاری: پیگیر حق باشگاه های ایرانی از طریق AFC و فیفا خواهیم بود

مدیرعامل استقلال با بیان اینکه منتظر هستیم گزارش کمیته امنیت AFC از ایران منتشر شود، گفت: امیدواریم AFC  تصمیم درستی بگیرد و حق  باشگاه‌های ایرانی را برگرداند.

به گزارش خبرگزاری مهرو به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، سیدرضا افتخاری مدیرعامل استقلال در خصوص جلسه امروز مسئولان فدراسیون فوتبال و مدیران باشگاه هایی که در مسابقات جام قهرمانان آسیا حضور دارند با معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان گفت: در این جلسه موارد خوبی بررسی شد . ما قبلا هم اعلام کردیم که از AFC و فیفا خواهان اجرای عدالت هستیم و می خواهیم در مسابقات جام قهرمانان آسیا حقی از تیم های ایرانی در میزبانی ضایع نشود.

وی ادامه داد: چندی پیش کمیته ای به نام کمیته امنیت از AFC به ایران آمد و بازدید و گزارشی داشتند. ما منتظر انتشار این گزارش هستیم و امیدواریم که این گزارش مشکل ما را حل کند در غیر این صورت ناچار هستیم تا حصول نتیجه این موضوع را از طریق  AFC و فیفا پیگیری و حل کنیم.

 مدیرعامل استقلال با بیان این مطلب که نباید سیاست را در ورزش دخالت داد، افزود: متاسفانه رقبای ما از این موقعیت سوءاستفاده می کنند و بهانه های واهی می آورند در حالی که کشور ما کاملا امن است و با برگزاری مسابقات متعدد بین المللی این موضوع را به تمام دنیا اعلام کرده ایم.

افتخاری در پایان گفت: امیدوارم AFC تصمیم درستی بگیرد و حق باشگاه های ایرانی را به آنها برگرداند.

کد مطلب 4212369
زینب حاجی حسینی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها