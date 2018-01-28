درخشش تیم قایقرانی چهارمحال و بختیاری در رقابت های کشوری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری، تیم آوای شهرکرد نماینده استان چهارمحال و بختیاری در ادامه مسابقات لیگ برتر کانوپولو آقایان کشور این هفته در چهار دیدار به مصاف حریفان رفت و با کسب سه پیروزی و یک تساوی پس از باشگاه مقاومت تهران در جایگاه دوم جدول امتیازات قرار گرفت.

نماینده استان در هفته سوم و چهارم این رقابت‌ها که روزهای پنجم و ششم بهمن در استخر شهید شهبازی زنجان برگزار شد، مقابل تیم آرتا صنعت کشاورز اردبیل شش بر چهار به پیروزی رسید و تیم بازرگانی محمد نژاد بابلسر را هم با نتیجه ۱۱ بر یک مغلوب کرد.

تیم استان در دیدار بعدی خود به دلیل حضور نیافتن هیئت قایقرانی گیلان با نتیجه هفت بر صفر پیروز میدان معرفی شد تا در آخرین بازی خود در پایان نیم‌فصل لیگ کانوپولو آقایان مقابل پاس مرزبانی ناجا رقابت کند.

نماینده استان در دیدار پایانی به نتیجه مساوی سه به سه رضایت داد تا درمجموع با کسب ۱۹ امتیاز در رده دوم جدول امتیازات قرار گیرد.

به‌این‌ترتیب در پایان نیم‌فصل اول لیگ برتر کانوپولو آقایان باشگاه مقاومت تهران با ۲۱ امتیاز صدرنشین شد، تیم قایقرانی آوای شهرکرد در رده دوم قرار گرفت و پارسیان زاگرس کرمانشاه با ۱۶ امتیاز جایگاه سوم را از آن خود کرد.