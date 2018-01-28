نعیم امامی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه محصولات و کالاهای تولید چهارمحال و بختیاری به ۱۹ کشور دنیا صادر می شوند، اظهار داشت: در حال حاضر محصولات واحد های تولید و صنعتی چهارمحال و بختیاری به ۱۹ کشور صادر می شوند.

وی عنوان کرد: بیشترین محصولات تولیدی این استان به کشور عراق صادر می شوند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: مغز بادام، موکت، کولر، خمیرمایه، مفتول، نمد، نبات، سیب زمینی، تولیدات لبنی، انواع سرامیک، الیاف، خوراک دام و ماشین آلات از مهمترین کالاهای صادراتی چهارمحال و بختیاری است.

توسعه بخش صادرات از مهمترین از اهداف در چهارمحال و بختیاری است

وی تاکید کرد: محصولات تولیدی چهارمحال و بختیاری به کشور های مختلف دنیا از جمله عراق، هندوستان، امارات متحد عربی، افغانستان، پاکستان، آمریکا، اسپانیا، ترکیه، سوریه، ترکمنستان، هلند، پاکستان، آذربایجان، ایتالیا، تاجیکستان، گرجستان، کویت، ارمنستان، ازبکستان و سودان صادر می شوند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: توسعه بخش صادرات از مهمترین از اهداف در چهارمحال و بختیاری است.

وی تاکید کرد: توسعه بخش صادرات زمینه ساز ارتقای بخش تولید در چهارمحال و بختیاری است که این مهم موجب ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری می شود.