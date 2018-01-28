به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور در نامه ای، لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه­‌گذاری میان ایران و جمهوری چک را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.

در متن این لایحه آمده است:

«لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه­‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوی چک که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در جلسه ۱۳۹۶/۱۰/۲۰هیات وزیران به تصویب رسیده است برای طی تشریفات قانونی تقدیم می‌شود.

با توجه به اهمیت سرمایه‌گذاری در به کارگیری منابع وامکانات بالقوه اقتصادی و نظر به ضرورت تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری‌های اتباع جمهوری اسلامی ایران ودولت جمهوری چک و به منظور ایجاد و حفظ شرایط مساعد برای سرمایه­ گذاری‌های یاد شده در جهت ارتقا و تحکیم همکاریهای اقتصادی و تامین منافع هر دو دولت این لایحه تقدیم می‌شود.»